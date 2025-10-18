Redactie Metro
Hamas zegt zaterdagavond lichamen twee gijzelaars over te dragen

An aerial view shows the Al-Maqussi Towers district, heavily damaged by massive Israeli bombardment over the past two years, in northwestern Gaza City on October 15, 2025, during a US-brokered ceasefire between Israel and Palestinian factions. Defence Minister Israel Katz threatened late on October 15 to resume fighting if Hamas did not honour the terms of a US-backed ceasefire that halted the war in Gaza. AFP
De militaire tak van Hamas heeft aangekondigd dat de Palestijnse beweging zaterdagavond de stoffelijke resten van twee Israëlische gijzelaars in de Gazastrook overdraagt. De Ezzedine al-Qassam Brigades verklaarden op hun Telegram-kanaal „de lichamen van twee Israëlische gevangenen, wier stoffelijke overschotten vandaag in de Gazastrook zijn gevonden”, om 21.00 uur Nederlandse tijd over te dragen.

Eerder zaterdag maakte Israël bekend dat de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah „tot nader order” dichtblijft. De heropening van de grensovergang hangt af van „de mate waarin Hamas zijn deel van de afspraken over het teruggeven van de overleden gijzelaars nakomt”, aldus het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

In het kader van een acht dagen geleden overeengekomen staakt-het-vuren heeft Hamas tot nu toe alle twintig levende gijzelaars vrijgelaten, samen met de stoffelijke overschotten van negen Israëliërs en één Nepalees. De overige achttien lichamen zouden nog niet zijn gevonden te midden van het puin van het zwaar door Israël gebombardeerde Palestijnse gebied. In ruil daarvoor heeft Israël sinds de inwerkingtreding van het bestand bijna 2000 Palestijnse gevangenen vrijgelaten en 135 lichamen van Palestijnen overgedragen.

