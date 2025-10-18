Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Netanyahu: grensovergang Rafah dicht ’tot nader order’

De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah blijft „tot nader order” dicht. Dat zegt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

„De heropening van de grensovergang zal worden overwogen op basis van de mate waarin Hamas zijn deel van de afspraken over het teruggeven van de overleden gijzelaars nakomt”, aldus Israël. Eerder op de dag stelde de Palestijnse ambassade in Egypte nog in overleg met dat land dat de Rafah-overgang maandag zou openen. Details werden daarbij niet verstrekt.

Donderdag nog stelde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar dat de grensovergang „vermoedelijk zondag” zou openen. De Israëlische defensieorganisatie die toeziet op noodhulp in de regio, COGAT, zei toen niet geïnstrueerd te zijn om ook de overgang van noodhulp toe te staan, iets waar hulporganisaties al herhaaldelijk om hebben gevraagd.

Overleden gijzelaars

Israël heeft eerder gezegd de Rafah-grenspost niet te zullen openen voordat het alle lichamen van overleden gijzelaars heeft ontvangen van Hamas. De beweging stelde woensdag aan die afspraak te hebben voldaan, en zei dat alle tot dat moment gevonden stoffelijke resten waren overgedragen. Vooralsnog heeft Hamas tien van de 28 dode gijzelaars teruggegeven – de overige lijken zouden nog niet zijn gevonden.

Hamas gaf tijdens gesprekken over het staakt-het-vuren al aan dat het moeite zal hebben met het terugvinden van de lichamen van gijzelaars na de verwoestende Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Volgens Israël is dat een excuus om de teruggave uit te stellen.

