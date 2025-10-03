Redactie Metro
15 drones gespot boven Belgisch militair terrein

Boven een militair terrein in België zijn vijftien drones gesignaleerd, melden Belgische media als VRT en Het Laatste Nieuws. Defensie onderzoekt het incident.

De drones werden waargenomen bij de basis van Elsenborn, tegen de grens met Duitsland. Het terrein ligt op zo’n 35 kilometer van de grens met Nederland.

Volgens de VRT stond er toevallig een testopstelling om drones waar te nemen bij de militaire basis. „Die opstelling heeft de drones kunnen vastleggen. De drones zouden vanuit ons land naar Duitsland zijn gevlogen. Daar heeft ook de Duitse politie van het kleine stadje Düren ze waargenomen”, aldus een journalist van de omroep.

Het is nog niet duidelijk waar de drones vandaan kwamen en wie ze bestuurde.

