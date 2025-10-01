Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Gerichte dreiging tegen Oktoberfest in München’, vermoedelijke verdachte overleden

Er is sprake van een gerichte dreiging tegen het Oktoberfest in München. Dat zegt de burgemeester van die stad. De vermoedelijke verdachte is overleden, meldt de politie. Een andere persoon wordt nog vermist, al vormt deze persoon geen bedreiging. Het festivalterrein blijft tot in ieder geval het einde van de middag dicht.

Volgens burgemeester Dieter Reiter was de geuite dreiging „helaas zo specifiek van aard” dat „ervan uit moet worden gegaan dat deze echt is”. Begin van de middag verwacht hij meer te kunnen zeggen over de vervolgstappen.

Duitse media melden dat een mogelijke band met Antifa wordt onderzocht. Op een aan die linkse groepering gelieerde website verscheen woensdagochtend een bericht waarin gezegd werd dat in het noordelijke deel van de stad luxeauto’s in brand waren gezet en „de ochtendwandeling van een fascist niet bijzonder goed voor hem is afgelopen”. Het Oktoberfest wordt in dat bericht niet genoemd. De politie zegt een mogelijk verband mee te nemen in haar onderzoek.

Boobytraps

In het noorden van München rukten hulpdiensten vroeg op woensdagmorgen in groten getale uit, nadat in een woonhuis knallen en schoten waren gehoord en de woning in brand vloog. De politie nam aanvankelijk aan dat het ging om een conflict in familiale sfeer, maar schaalde snel op toen explosieven werden aangetroffen. Volgens Duitse media zou het gaan om boobytraps, al heeft de politie dat nog niet bevestigd. Wel is zeker dat de explosievendienst ter plaatse is. Ook het festivalterrein van het Oktoberfest wordt onderzocht.

De vermoedelijke dader zou gewond zijn aangetroffen bij een nabijgelegen meer en zijn overleden, aldus de Süddeutsche Zeitung. Diverse ov-lijnen zijn stilgelegd, met grote verkeershinder tot gevolg. Autoriteiten hebben voor de hele stad een officiële code rood afgegeven, vergelijkbaar met een NL-Alert.

ANP

Reacties