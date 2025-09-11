Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is wat we tot nu toe weten over de moord op Charlie Kirk

Woensdag werd bekendgemaakt dat de conservatieve politiek activist en invloedrijke mediapersoonlijkheid Charlie Kirk is neergeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit in Utah. Een paar uur later maakte de Amerikaanse president Donald Trump zijn overlijden bekend. Sindsdien is de klopjacht op de dader geopend, maar wat weten we tot nu toe?

Charlie Kirk, een grote aanhanger van Trump, was woensdag voor de start van zijn ‘America Comeback Tour’ afgereisd naar de Utah Valley University in Orem in Utah. Hij hield daar een toespraak voor studenten. Vlak voordat hij geraakt werd, beantwoordde hij een vraag over massaschietpartijen in de Verenigde Staten. Een student vroeg hem hoeveel transgender Amerikanen de afgelopen tien jaar verantwoordelijk zijn geweest voor een zogeheten ‘mass shooting’, waarop Charlie Kirk antwoordde: ‘te veel’. Toen hem vervolgens werd gevraagd hoeveel mass shooters er de afgelopen tien jaar in Amerika zijn geweest vroeg hij zich hardop af of ‘gang-geweld meetelde?’.

Ooggetuigenverslag van moordaanslag Charlie Kirk

Slechts een paar seconden later werd hij neergeschoten. Kirk werd geraakt in de halsstreek en voor zover bekend is er één schot afgevuurd. Een ooggetuige, Raydon DeChene, blikt tegenover CBS News terug op het schokkende moment. „Er stroomde overal bloed uit en zijn ogen draaide een beetje weg”, zo vertelt ze. „Op dat moment keek ik omhoog, want het klonk alsof het van achteren kwam, ,de heuvel op. Er was maar één knal en toen vielen we allemaal op de grond. Toen zeiden ze dat we moesten rennen, dus renden we allemaal weg.”

Wie is de schutter?

Kirk werd na het schot bloedend afgevoerd en president Trump maakte rond 22.30 Nederlandse tijd zijn overlijden bekend. Lokale autoriteiten bevestigden niet veel later dat de Trump-aanhanger de aanslag niet had overleefd. Volgens de gouverneur is er sprake van een ‘politieke moord’. Hij liet op een persconferentie dat er ook een ‘person of interest’ was aangehouden, iemand die in het onderzoek op de radar was gekomen. Ook FBI-directeur Patel meldde dat de vermoedelijke schutter was opgepakt, iets waar ook beelden van rondgaan op sociale media. Inmiddels is bekendgemaakt dat deze persoon niet de schutter was en is hij vrijgelaten. De autoriteiten maken nu jacht op de schutter, die zich volgens onbevestigde berichten bevond op het dak op de universiteitscampus tijdens de aanslag. Hij of zij zou volledig in het zwart gekleed zijn geweest. Een naam is niet bekend.

Reactie Donald Trump

President Trump omschreef Kirk als ‘legendarisch’ en iemand die ‘als geen ander het hart van de jeugd in de Verenigde Staten begreep. In een videoboodschap veroorde hij tevens het ‘demoniseren’ van politieke tegenstanders. Trump heeft opdracht gegeven om de Amerikaanse vlaggen op het Witte Huis en andere overheidsgebouwen tot zondag halfstok te hangen, als eerbetoon aan Kirk. In Amerika wordt er gemixt gereageerd op het overlijden van Kirk. Sommigen noemen het een ‘tragedie voor Amerika’ terwijl anderen menen dat hij ‘heeft gekregen waar hij om vroeg’. Kirk was een voorstander van het recht om wapens te dragen en zei ooit ‘dat jaarlijks een aantal doden door wapengeweld het waard was om het Second Amendment levend te houden’. Video’s van deze uitspraak worden na zijn overlijden massaal gedeeld op sociale media.

