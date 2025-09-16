Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volgens onderzoek van de VN is het duidelijk: Israël pleegt genocide in Gaza

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties stelt dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. Het land heeft meermaals ontkend zich schuldig te maken aan genocide en veroordeelt het rapport van de commissie.

„Er vindt een genocide plaats in Gaza”, zei voorzitter Navi Pillay van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden. „De verantwoordelijkheid voor deze gruweldaden ligt bij de hoogste Israëlische autoriteiten, die al bijna twee jaar een genocidale campagne voeren met het specifieke doel om de Palestijnse bevolking in Gaza te vernietigen.”

De commissie is onafhankelijk en spreekt officieel niet namens de Verenigde Naties. In het 72 pagina’s tellende rapport staan voorbeelden van onder meer het doden van burgers en het tegenhouden van hulpgoederen. Sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook zijn in het gebied ongeveer 65.000 doden gemeld. Die cijfers komen van Palestijnse autoriteiten in Gaza, maar worden door de VN als betrouwbaar beschouwd.

Internationaal Gerechtshof

Israël wordt al langer beschuldigd van genocide, onder meer door ngo’s en onafhankelijke experts. Ook wordt bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een genocidezaak gevoerd tegen het land. Israël stelt in zelfverdediging te hebben gehandeld nadat Hamas op 7 oktober 2023 een bloedige verrassingsaanval had uitgevoerd. Toen vielen in Israël ongeveer 1200 doden en werden circa 250 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook.

Een definitie van genocide is vastgelegd in het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide uit 1948. Dat verdrag stamt uit de periode na de massamoord op de Joden door nazi-Duitsland. Genocide wordt gedefinieerd als handelingen die zijn bedoeld om een nationale, etnische of godsdienstige groep of een groep die behoort tot een bepaald ras geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Het kan dan gaan om het doden van mensen, maar bijvoorbeeld ook om het afpakken van kinderen of voorkomen van geboorten.

Het onderzoek van de VN-onderzoekscommissie kan leiden tot meer diplomatieke druk op Israël of als bewijs dienen bij juridische procedures. Voorzitter Pillay liet persbureau AFP weten dat al wordt samengewerkt met een aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen onder anderen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze zei dat een grote hoeveelheid informatie is gedeeld.

