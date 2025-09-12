Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: verdachte van doodschieten Charlie Kirk opgepakt

De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat een verdachte is opgepakt voor het doodschieten van de conservatieve politieke activist Charlie Kirk. Iemand uit de omgeving van de verdachte zou hem hebben aangegeven.

Trump maakte tijdens een interview met Fox News bekend dat de verdachte momenteel vastzit. De president sprak ook zijn hoop uit dat de man de doodstraf opgelegd krijgt. Hij veroordeelde het geweld eerder al en maakte donderdag bekend Kirk postuum te eren met de hoogste onderscheiding voor burgers.

De 31-jarige Kirk werd woensdag neergeschoten tijdens een evenement op een universiteit in Utah. Daar sprak hij in het bijzijn van ongeveer 3000 mensen. Een schutter schoot vanaf een nabijgelegen dak op de bekende aanhanger van Trump. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De autoriteiten deelden beelden van de schutter in de zoektocht naar hem.

ANP

Vorige Volgende

Reacties