Conservatieve Amerikaanse activist Charlie Kirk neergeschoten

Bij een evenement van de Amerikaanse conservatieve commentator Charlie Kirk op de Utah Valley University zijn woensdag schoten gelost. Een verslaggever van NBC News meldt dat de 31-jarige Kirk daarbij is getroffen. Kirk staat bekend als bondgenoot van president Donald Trump.

De NBC News-verslaggever schrijft op basis van een woordvoerder van de universiteit dat Kirk een presentatie gaf op het moment dat de schoten werden afgevuurd. „Voor zover wij weten is hij geraakt en door zijn beveiligingsteam van de locatie weggevoerd.”

Fox News meldt dat Kirk in het ziekenhuis is opgenomen en dat zijn toestand onbekend is.

Gedachte

Volgens een universiteitswoordvoerder is er een verdachte gearresteerd, meldt persbureau Reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op Truth Social snel op het nieuws. „We moeten allemaal bidden voor Charlie Kirk, die is neergeschoten. Een geweldige vent van top tot teen.” Ook vicepresident Vance riep op X op te bidden voor Kirk.

Tragisch

FBI-directeur Kash Patel schrijft op X de berichten over „de tragische schietpartij” op de voet te volgen en dat FBI-agenten snel ter plaatse zullen zijn.

Kirk geldt als een invloedrijke figuur onder Trumps aanhangers. Hij is de oprichter van Turning Point USA, een organisatie die conservatieve waarden onder jongeren wil bevorderen. Verder treedt hij regelmatig op in de media, zoals bij Fox News. In 2024 was hij een van de sprekers op de Republikeinse Partijconventie waar Trump werd benoemd als presidentskandidaat. Trump heeft Kirk vaak gecomplimenteerd omdat hij jongeren ervan wist te overtuigen hun stem uit te brengen op de Republikein.

ANP

