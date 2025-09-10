Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Polen schiet Russische drones neer, ook Nederlandse straaljagers in actie

Het leger in Polen heeft vannacht meerdere Russische drones uit de lucht gehaald die richting Oekraïne vlogen.

Voor het eerst sinds de oorlog begon, zette Polen zijn eigen strijdkrachten in. Er vielen geen gewonden.

Luchtruim geschonden

Volgens het Poolse leger kwamen de Russische drones en raketten herhaaldelijk het Poolse luchtruim binnen. Straaljagers van Polen, Nederland en andere NAVO-landen stegen daarop op om in te grijpen. „Op verzoek van de Operationeel Commandant van de Strijdkrachten zijn wapens gebruikt en zijn er operaties gaande om de neergehaalde doelen te lokaliseren”, meldde het leger op X.

De operatie zorgde ervoor dat verschillende vliegvelden tijdelijk werden gesloten. Rond acht uur vanochtend konden de meeste luchthavens weer open, behalve die van Lublin.

In het grensgebied bij Lublin is een beschadigde drone aangetroffen. De politie waarschuwt inwoners om brokstukken niet aan te raken, omdat er gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het leger zoekt nog naar andere resten.

Polen: ‘Daad van agressie’

Polen spreekt van een „daad van agressie” en een „reële bedreiging voor de veiligheid van burgers”. Oekraïne had eerder gewaarschuwd dat drones het Poolse luchtruim konden bereiken, maar trok die waarschuwing later in.

Premier Donald Tusk heeft vanochtend een spoedoverleg met ministers over de situatie. Hij staat in direct contact met NAVO-chef Mark Rutte.

Het incident onderstreept de groeiende spanning in de regio. Voor Polen is dit een nieuwe fase: niet alleen steun aan Oekraïne, maar ook directe inzet van eigen wapens om het luchtruim te verdedigen. Rusland heeft nog niet gereageerd.

