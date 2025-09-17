Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Chinese tieners urineren in soep, hun ouders krijgen rekening van omgerekend 260.000 euro

Twee dronken tieners plasten vorig jaar in een pan bouillon van een Chinees restaurant. Maar omdat zij minderjarig zijn, moeten hun ouders voor de kosten opdraaien. Een rechtbank in Shanghai veroordeelde hen tot het betalen van omgerekend ongeveer 260.000 euro aan schadevergoeding.

Het incident vond in februari plaats in een vestiging van Haidilao, de grootste hotpot-keten van China. Een hotpot is een populaire Chinese eetwijze waarbij gasten rond een tafel zitten en samen eten uit een grote pan met kokende bouillon in het midden. En in die kokende bouillon plasten de twee tieners. De 17-jarige jongens plaatsten zelfs een video van hun actie online, wat leidde tot grote publieke verontwaardiging en veel media-aandacht, ook internationaal.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de besmette soep daadwerkelijk werd opgediend, besloot Haidilao duizenden gasten te compenseren die in de dagen na het voorval in het restaurant aten.

Ouders moeten opdraaien voor kosten

De rechtbank oordeelde dat de tieners de eigendomsrechten en reputatie van het bedrijf hadden geschaad. Omdat zij minderjarig zijn, moeten hun ouders opdraaien voor de kosten, schrijft BBC News. De vergoeding bestaat uit ruim 250.000 euro voor operationele en reputatieschade, ongeveer 16.500 euro voor verlies van servies en schoonmaakkosten, en zo’n 9000 euro aan juridische kosten.

Een extra bedrag dat Haidilao zelf aan klanten heeft uitgekeerd, werd niet meegenomen in het vonnis. De rechtbank benadrukte dat dit een vrijwillige beslissing van het bedrijf was.

Compensatie en keukenapparatuur vervangen

Na het incident bood de keten meer dan 4000 gasten een volledige compensatie aan, plus een contante vergoeding, die tien keer hoger was dan hun rekening. Daarnaast verving het bedrijf alle kookapparatuur en liet het hele restaurant grondig schoonmaken en desinfecteren.

Haidilao, dat in 1994 begon in de provincie Sichuan, heeft inmiddels wereldwijd meer dan duizend restaurants. Het bedrijf staat bekend om zijn service en gezinsvriendelijke sfeer. Klanten kunnen bijvoorbeeld gratis manicures kunnen krijgen en kinderen kunnen tijdens het wachten van suikerspinnen genieten.

