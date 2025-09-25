Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Orkaan Gabrielle raast dit weekend over Europa, wat gaan wij ervan merken?

Orkaan Gabrielle is momenteel onderweg naar de Azoren en brengt flink wat noodweer met zich mee. Europese kustgebieden moeten rekening houden met hevige regenval en krachtige windstoten. Maar hoe zit dat eigenlijk met Nederland?

Orkaan Gabrielle is onderweg naar de Azoren, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan die behoren tot Portugal, en heeft windsnelheden tussen de 210 en 250 kilometer per uur. Orkaan Gabrielle zal vanavond in de Azoren arriveren, waarna de rest van de Atlantische kust dit weekend te maken krijgt met noodweer.

Wat maakt orkaan Gabrielle zo bijzonder? Het komt niet vaak voor dat orkanen Europa bereiken, ze hebben namelijk veel energie nodig om de Atlantische Oceaan te kunnen oversteken. De opwarming van de aarde zorgt er echter voor dat de oversteek vaker mogelijk wordt. Orkanen halen hun energie uit het warme water en doordat de oceaan blijft opwarmen, zal het aantal orkanen in Europa toenemen.

Tropische wind- en regenstormen

Naast flinke windstoten worden er ook golven verwacht met mogelijke maximumhoogtes van 14 tot 18 meter. Volgens het National Hurricane Center (NHC) in de Verenigde Staten bereiken deze grote golven ook de westkust van de VS en een deel van Canada. Surfers worden dan ook gewaarschuwd om niet het water op te gaan.

Ook in Spanje en het zuidwestelijke deel van Frankrijk moeten inwoners rekening houden met extreme weersomstandigheden. Orkaan Gabrielle zal daar tropische wind- en regenstormen met zich meebrengen, waarbij er 25 tot 50 millimeter regen wordt verwacht. Het kan zelfs nog heftiger worden, met mogelijk twee tot vier keer zoveel regen als voorspeld.

Wat gaan we in Nederland merken van orkaan Gabrielle?

In Nederland ontkomen we gelukkig aan het noodweer. Ons land ligt verder noordoostelijk en relatief ver van de huidige baan van Gabrielle, dus de kracht zal tegen die tijd grotendeels zijn uitgewerkt. Sterker nog: er wordt zelfs heerlijk weer voorspeld voor dit weekend.

Reacties