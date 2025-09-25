Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bizar: kinderdagverblijf vraagt 1200 euro voor knutselwerkjes

Ouders in Brisbane, Australië, keken raar op toen ze onlangs een rekening in hun mailbox kregen. Hun kinderdagverblijf bood hen een „kunstportfolio” van hun kind aan, met daarin tekeningen, knutselwerkjes en foto’s.

Prijskaartje: 2200 Australische dollar, omgerekend ruim 1200 euro.

Financiële noodgreep

Het kinderdagverblijf kampte met grote financiële problemen. Volgens Australische media was er sprake van achterstallige salarissen en openstaande rekeningen. Met de verkoop van de kinderportfolios hoopte de crèche de boel weer recht te trekken. Ouders kregen de kunstmap voorgeschoteld onder het mom van een inzamelingsactie.

Dat plan viel niet bepaald in goede aarde. Sommige ouders waren zo boos dat ze besloten ’s nachts in te breken om de knutselwerken van hun kinderen zelf mee te nemen. Anderen uitten hun frustratie in talkshows en op sociale media, waar het initiatief al snel werd weggezet als absurd.

Het is niet de eerste keer dat kunst van kinderen wordt ingezet om geld te verdienen. Eerder verkocht een Canadese kunstdocent de werken van zijn leerlingen voor zo’n 80 euro per stuk.

Kinderdagverblijf moest deuren sluiten

De kwestie groeide uit tot een landelijke rel. De premier van Queensland noemde het pure emotionele chantage. Ook het Australische ministerie van Onderwijs greep in. Volgens de wet hebben ouders namelijk altijd recht op de documenten en kunstwerken van hun eigen kinderen.

Het kinderdagverblijf in Brisbane stond al langer onder druk. Bestuursleden stapten eerder massaal op na conflicten, en de financiering door de overkoepelende organisatie was stopgezet. Uiteindelijk moest de opvang de deuren sluiten.

Na alle commotie kwamen de kinderportfolios alsnog terug bij de ouders, zonder dat zij daar honderden euro’s voor hoefden neer te leggen. Voor veel ouders bleken de tekeningen van hun peuter dus toch echt onbetaalbaar, maar gelukkig niet in de letterlijke zin.

