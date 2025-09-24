Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bood hij zijn excuses aan Donald Trump of niet? Dít zei Jimmy Kimmel tijdens zijn terugkeer op televisie

Heel wat Amerikanen zaten dinsdagavond gespannen voor de televisie: zou talkshowhost Jimmy Kimmel publiekelijk zijn excuses aanbieden aan Donald Trump of laat hij zich niet intimideren? Het laatste bleek het geval te zijn: Kimmel gaf een indrukwekkende monoloog over het recht op vrije meningsuiting en bedankte iedereen die hem de afgelopen week had gesteund.

De talkshow Jimmy Kimmel Live! werd vorige week tijdelijk stopgezet na uitspraken van Jimmy Kimmel over de moord op activist Charlie Kirk. Jimmy suggereerde dat dat rechts Amerika probeerde om de moord politiek uit te buiten, waarop het programma werd geschorst. President Donald Trump reageerde woedend op de opmerkingen van Kimmel.

Verdeelde reacties op terugkeer

Nadat maandag bekend werd gemaakt dat de talkshow weer zou terugkeren, werd er verdeeld gereageerd. De democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemde de hervatting van Jimmy Kimmel Live! op X „een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld”, terwijl MAGA-aanhangers er schande van spraken. Trump liet zelfs weten juridische stappen te willen nemen tegen ABC, het netwerk waar de show wordt uitgezonden.

Jimmy Kimmel over opmerkingen over Charlie Kirk

Tijdens zijn openingsmonoloog werd duidelijk dat Kimmel niet van plan was om zich te laten intimideren door de Amerikaanse president, al leek hij toch een beetje door het stof te gaan wat betreft zijn eerdere opmerkingen over Charlie Kirk. „Ik heb niet de illusie dat ik iemands mening zal veranderen, maar ik wil wel iets duidelijk maken”, zo begon hij zichtbaar geëmotioneerd. „Het is nooit mijn bedoeling geweest om de moord op een jonge man te bagatelliseren. Ik vind daar niks grappigs aan.” Ook benadrukte hij dat het nooit zijn bedoeling is geweest om een specifieke groep de schuld te geven.

Sneer naar Donald Trump

Hij haalde echter flink uit naar Trump. „De president van de Verenigde Staten heeft het heel duidelijk gemaakt dat hij mij en honderden werknemers ontslagen wil zien. Onze leider viert het feit dat Amerikanen hun baan verliezen, omdat hij niet tegen een grap kan.” Een overheid die dreigt een komiek die ze niet leuk vindt het zwijgen op te leggen, is „on-Amerikaans”, aldus Kimmel.

Uitgebreid dankwoord

Opvallend genoeg bedankte de talkshowhost de bekende Amerikaanse conservatieven Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz en Rand Paul en prees hen omdat ze zich uitspraken tegen de regering-Trump en voor zijn recht op vrije meningsuiting. „Het is dapper van hen om zich uit te spreken tegen deze regering”, zei Kimmel. „Daar verdienen ze lof voor.” Ook bedankte hij zijn collega’s Stephen Colbert, Seth Meyers, Howard Stern en David Letterman, die hem tijdens de controverse gesteund hebben.

Tot slot nam hij ook nog de tijd om zijn aanhangers en degenen die hebben geprotesteerd om zijn show weer op de buis te krijgen, te bedanken. „Jullie gaven genoeg om mijn show om jullie stem te laten horen, zodat de mijne gehoord kan worden,” zei hij.

Grapjes over Disney

Kimmel kon het niet laten om in zijn grapjes nog een paar flinke sneren uit te delen aan Disney, het moederbedrijf van netwerk ABC die zijn show tijdelijk van de buis had gehaald. Op social media lieten veel mensen zien dat ze om die reden direct hun abonnement bij Disney Plus hadden opgezegd. Kimmel grapte dat Disney hem verplichtte om uit te leggen hoe je je Disney Plus-abonnement weer kan activeren. Ook grapte hij dat een Duitse comedian hem een baan had aangeboden. „Dit land is zo autoritair geworden dat de Duitsers nu tegen mij zeggen: kom hierheen.”

Hoewel Kimmel aangaf dat hij het niet eens was met het besluit van Disney om de show stop te zetten, bedankte hij het bedrijf wel voor de kans om terug te mogen keren. „Dit is risicovol voor ze”, zei hij.

Reacties