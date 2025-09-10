Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Belgische prins betrokken bij groot schandaal met zangeres Wendy van Wanten: wat is er aan de hand?

De Belgische kranten staan vandaag vol van een nieuw koninklijk schandaal. De Belgische prins Laurent blijkt naast zijn drie kinderen met zijn vrouw Claire Coombs, nóg een kind te hebben, dat hij nooit eerder heeft erkend. Hij kreeg het kind 25 jaar geleden met de Vlaamse zangeres Wendy van Wanten, zo laat hij weten aan het Belgische persbureau Belga.

De jongere broer van de Belgische koning Filip laat in een verklaring weten de vader te zijn van de 25-jarige Clément Vandenkerckhove. „Met dit bericht erken ik zijn biologische vader te zijn. De afgelopen jaren hebben wij hierover open en eerlijk gesproken”, aldus prins Laurent. Ook zegt hij dat de mededeling is gedaan in overleg met alle betrokkenen.

Het zou niet gaan om een buitenechtelijk kind: Clément werd geboren voordat Laurent zich verloofde met zijn huidige vrouw Claire. De twee huwden in 2003 en kregen samen drie kinderen, de 20-jarige Louise en de tweeling Nicolas en Aymeric (19).

Onthullende documentaire met Wendy van Wanten

De timing van de bekendmaking blijkt niet toevallig te zijn: vanavond wordt op de Vlaamse omroep VTM een documentaire uitgezonden die ‘Clément, zoon van…’ heet. In deze documentaire doet Clément zijn verhaal en ‘vertelt hij voor het eerst openlijk wie zijn vader is’, zo laat VTM weten. Ook zijn moeder Wendy, wiens echte naam Iris Vandenkerckhove is, komt aan het woord in de documentaire.

Zij legt uit waarom ze al die jaren geheim heeft gehouden wie de vader van haar zoon is. „Dit is het zwaarste dat ik ooit heb gedaan”, zo vertelt ze in de trailer. „Als het van mij zou afhangen, dan had ik hier waarschijnlijk nooit over gesproken.” Het lijkt er dan ook op dat prins Laurent zich genoodzaakt zag om zijn zoon nog snel te erkennen, vlak voordat de documentaire op televisie verschijnt.

Wie is Iris Vandenkerckhove aka Wendy van Wanten? Iris begon haar carrière als fotomodel en reisde in die hoedanigheid de hele wereld over. In de jaren 80 kreeg ze grote bekendheid toen ze te zien was in het softerotische televisieprogramma De Pinup Club waar ze voor het eerst haar alterego Wendy van Wanten laat zien. Ze groeit uit tot een sekssymbool en brengt daarna meerdere platen uit en is te zien in meerdere televisieprogramma’s zoals Wie wordt de man van Wendy? En de realitysoap Wendy & Verwanten.

Jarenlange roddels

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen: er gaan al 25 jaar roddels over wie de vader van Clément zou kunnen zijn. Het is bekend dat prins Laurent en Wendy in de jaren 90 een tijdje met elkaar hebben gedatet. De zangeres verscheen regelmatig aan zijn zijde, maar hun relatie werd nooit officieel bekendgemaakt.

Toen zij in 2000 beviel van haar zoon, gingen er geruchten rond dat prins Laurent de vader zou zijn. Hij heeft deze geruchten echter altijd met klem ontkend. „Het is sprookjesachtig dat iedereen dat denkt, maar sprookjes zijn ook maar sprookjes”, zei hij destijds in een Belgisch interviewprogramma.

Eerder groot schandaal

De familie van de royal werd vijf jaar geleden ook al getroffen met een schandaal rondom het niet erkennen van een kind. Zijn vader, koning Albert, bleek een buitenechtelijk kind te hebben verwekt, genaamd Delphine Boël. Zij streed jarenlang om erkenning, maar kreeg dat pas na een ingewikkelde juridische strijd. Inmiddels mag zij zich prinses van België noemen.

