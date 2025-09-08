Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dodental Jeruzalem opgelopen, Hamas prijst aanslag: ‘Reactie op genocide’

De Palestijnse Hamasbeweging heeft de schietpartij in Jeruzalem geprezen. Volgens Israëlische media kwamen vooralsnog zes mensen om. Ook raakten meerdere mensen ernstig gewond. Volgens Hamas zou de aanslag zijn gepleegd door twee Palestijnse militanten. De organisatie noemde de aanval „een natuurlijke reactie” op de „Israëlische genocide” gericht tegen „onze mensen”.

Ook Islamitische Jihad, een andere gewapende Palestijnse groep, prees de aanslag. Maar geen van de organisaties claimde er zelf verantwoordelijk voor te zijn. Het hoofd van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever reageerde wel kritisch. President Mahmoud Abbas veroordeelde in een verklaring aanvallen op Palestijnse of Israëlische burgers.

De aanval vond volgens Israëlische media plaats bij een bushalte. Op beelden is te zien dat een bus is geraakt door kogels. Een dashboardcamera legde vast hoe mensen probeerden te vluchten voor het geweld. „Plotseling hoorde ik de schoten”, zei een gewonde vanuit het ziekenhuis tegen de Israëlische televisie. „Het voelde alsof ik een eeuwigheid aan het rennen was.”

Corruptiezaak uitgesteld

Nieuwssite Times of Israel bericht dat de schutters ter plekke zijn doodgeschoten. De autoriteiten bevestigden dat de aanvallers zijn uitgeschakeld en melden dat een mogelijke handlanger is opgepakt. Het zou gaan om een inwoner van Oost-Jeruzalem die de twee zou hebben meegenomen in zijn auto. De schutters worden omschreven als Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ging ter plaatse om de pers te woord te staan en de situatie te evalueren. Hij werd vergezeld door zijn minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir. De rechtbank van Jeruzalem heeft vanwege de aanslag een hoorzitting in de corruptiezaak tegen Netanyahu, die gepland stond voor later op maandag, uitgesteld tot dinsdag.

Bezalel Smotrich, minister van Financiën en hardliner binnen de regering wat betreft onder meer Gaza, reageerde op X en wees naar de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever, die „van de kaart moet verdwijnen”. Minister Israel Katz van Defensie stelde dat de aanval ernstige en verregaande gevolgen zal hebben.

ANP

