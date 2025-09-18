Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brigitte Macron gaat in rechtbank bewijzen dat ze een vrouw is: ‘Verontrustend dat dit nodig is’

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn in een nogal opmerkelijke rechtszaak verwikkeld. Het presidentskoppel is een smaadzaak gestart tegen de Amerikaanse influencer Candace Owens, die beweert dat de Franse first lady als man geboren is. Brigitte zou zich inmiddels genoodzaakt voelen om materiaal bij de Amerikaanse rechtbank te gaan aanleveren om te bewijzen dat ze een vrouw is.

Tom Clare, de advocaat van het koppel, vertelt in de BBC-podcast Fame Under Fire dat het bewijs bestaat uit fotografisch en wetenschappelijk materiaal en dat er ‘deskundige getuigenissen’ naar buiten komen die ‘wetenschappelijk van aard’ zijn.

Brigitte Macron gaat gebukt onder aantijgingen

Op de vraag of er ook foto’s van Brigittes zwangerschap zullen worden getoond, reageert hij bevestigend. Ook laat hij weten dat er beelden bij zitten van Brigitte die haar kinderen opvoedt. „Het is ongelooflijk verontrustend dat het nodig is om dit soort bewijs te leveren”, zo meent Clare. Toch is Brigitte volgens hem ‘vastbesloten’ om te doen wat nodig is om de zaken recht te zetten. Volgens Clare gaat niet alleen Brigitte gebukt onder de bizarre aantijgingen, maar ook haar man. „Ik wil niet zeggen dat het zijn werk heeft beïnvloed. Maar net als bij iedereen die een carrière en een gezinsleven combineert, vreet het aan je als je familie wordt aangevallen.”

Wat beweert Candace Owens over Brigitte Macron?

Candace Owens, een conservatie politieke commentator, beweert al langer tijd dat Brigitte in werkelijkheid een man is. Volgens haar is Brigitte geboren als Jean-Michel Trogneux. Ze baseert deze claim op onbewezen geruchten en een boek van de Franse journalist Xavier Poussard, getiteld ‘Devenir Brigitte’. Candace beweert zelfs dat ze haar ‘hele professionele reputatie’ op deze theorie durft in te zetten. Ze heeft verzocht om de rechtszaak te verwerpen met het argument dat de rechtszaak geen rechtsmacht heeft en dat haar uitlatingen onder vrijheid van meningsuiting vallen.

Vorige Volgende

Reacties