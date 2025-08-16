Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zelensky gaat alleen voor vrede, niet voor pauze in Russische aanvallen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat hij vrede wil, niet enkel een pauze in Russische aanvallen. Hij vindt dat daarvoor veiligheidsgaranties nodig zijn van zowel Europese landen als van de VS.

Hij sprak nadat president Donald Trump en zijn ambtgenoot uit Rusland, Vladimir Poetin, elkaar vannacht (Nederlandse tijd) bijna drie uur spraken in Alaska. Trump heeft de president van Oekraïne uitgenodigd daar maandag in het Witte Huis over te komen praten. Zelensky gaat dat doen.

Zelensky steun leiders Europa

Hij vond eerder, met steun van Europese leiders, dat er een staakt-het-vuren nodig was voordat er onderhandelingen konden plaatsvinden om de oorlog te beëindigen. Poetin wil alleen overleggen over een definitief vredesakkoord, waardoor de gevechten ondertussen kunnen worden voortgezet.

Trump was voor Alaska ook uit op een staakt-het-vuren, maar wijzigde zijn visie eveneens na het onderhoud met Poetin. Hij liet zijn eis voor een wapenstilstand vallen, in een ommezwaai die hem op één lijn brengt met Poetin en verdeeldheid zaait met Europese bondgenoten, aldus The Washington Post.

Trump vond het fantastisch

President Donald Trump heeft zijn overleg in Alaska met zijn ambtgenoot uit Rusland, Vladimir Poetin, op sociale media zeer succesvol genoemd. „Een fantastische en succesvolle dag in Alaska”, was het volgens hem. Je ziet de ontmoeting tussen de twee leiders in de video hierboven.

Er zijn voor zover bekend geen concrete overeenkomsten uit voortgekomen, maar het gesprek met Poetin ging volgens Trump „heel erg goed”. Hij zei daarbij dat de beste manier om deze afgrijselijke oorlog te stoppen, is „direct naar een vredesregeling te streven” en niet eerst naar enkel een wapenstilstand. Die gedachte heeft Zelensky dus ook.



We welcome President Trump’s efforts to achieve a sustainable peace for Ukraine. It is good to see that there is now the prospect of a summit between the US, Ukraine and Russia, with European support. Negotiations can only be held with Ukraine.



It is also a positive step that… — Dick Schoof (@MinPres) August 16, 2025

Reactie Dick Schoof

Demissionair premier Dick Schoof „verwelkomt” de inspanningen van de Amerikaanse president Trump om te komen tot een duurzame vrede in Oekraïne. Dat schrijft hij in een statement naar aanleiding van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska.

Verder herhaalt Schoof het standpunt dat Oekraïne betrokken moet zijn bij onderhandelingen over vrede. „Goed dat er zicht komt op een top tussen de VS, Oekraïne en Rusland, met Europese steun.”

Schoof steunt de gezamenlijke verklaring van Europese leiders die eerder vandaag naar buiten kwam. Zo vindt de partijloze premier het positief dat Europa en de VS samenwerken aan veiligheidsgaranties. „Nederland blijft ook op dit vlak een actieve rol spelen in de Coalition of the Willing.”

