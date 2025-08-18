Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zware Europese delegatie naar Trump: dit gebeurt er vandaag

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schuift vandaag aan in het Witte Huis voor een gesprek met Donald Trump. Hij komt niet alleen: een nogal indrukwekkende Europese delegatie reist mee om te voorkomen dat Oekraïne geïsoleerd raakt.

De inzet is hoog. Na Trumps ontmoeting met Poetin in Alaska vrezen Europese leiders dat de Amerikaanse president te veel richting Moskou beweegt. Met hun aanwezigheid willen ze één front vormen en Zelensky rugdekking geven.

Bij Russische aanvallen op de Oekraïense stad Charkiv is afgelopen nacht nog een woongebouw geraakt. Je ziet de ravage in de video hierboven. Bij de aanval zijn meerdere mensen om het leven gekomen.

Een front van Europese zwaargewichten

Aan tafel in Washington zitten onder anderen Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Finse president Alexander Stubb. Ook NAVO-baas Mark Rutte schuift aan. Samen vormen ze de kern van de zogenoemde coalition of the willing, landen die zich het hardst uitspreken voor veiligheid en vrede in Oekraïne.

Dat de groep uitgerekend nu naar Trump trekt, is geen toeval. Het vorige bezoek van Zelensky liep uit op een fiasco. Een hoogoplopende ruzie met Trump leidde tot een tijdelijke stop op Amerikaanse wapensteun. Dat scenario willen de Europeanen koste wat het kost vermijden.

Trump legt druk bij Zelensky

Op sociale media liet Trump gisteren al weten dat volgens hem de bal bij Zelensky ligt. In zijn woorden kan de Oekraïense president de oorlog met Rusland „bijna onmiddellijk beëindigen” als hij dat wil. Wat daarvoor precies nodig zou zijn, zegt Trump niet, behalve dat de herovering van de Krim geen optie meer is. Zelensky gaf eerder aan alleen voor vrede te gaan, niet voor een pauze in Russische aanvallen, schreef Metro.

Met zulke opmerkingen schuift Trump de verantwoordelijkheid richting Kiev en lijkt hij voorbij te gaan aan de mogelijkheid dat Rusland daarmee direct wordt beloond voor zijn agressie. Voor Europese leiders is dat een rode lijn: zij benadrukken dat vrede niet kan betekenen dat Oekraïne grootschalig grondgebied opgeeft.

Veiligheidsgaranties op tafel

Toch is er ook een sprankje hoop. Volgens Amerikaanse topdiplomaat Steve Witkoff heeft Poetin tijdens de top in Alaska voor het eerst laten doorschemeren dat hij bereid is Oekraïne veiligheidsgaranties te geven, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO, waarbij een aanval op één land geldt als een aanval op allen.

Dat zou een belangrijk stapje richting een akkoord zijn, al blijft het volstrekt onduidelijk hoeveel gebied Rusland dan in handen wil houden. Zelensky herhaalde gisteren nog dat territoriale concessies geen optie zijn, al ziet hij de grenzen van voor februari 2022 als startpunt voor onderhandelingen.

Europese boodschap: geen verdeeldheid

De delegatie in Washington wil vooral eenheid uitstralen. Als Oekraïne en zijn bondgenoten verdeeld voor de dag komen, kan Moskou dat direct uitspelen. Macron waarschuwde dat tekenen van zwakte nu grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van heel Europa.

Om die reden bereiden de leiders zich al dagen intensief voor, met digitale overleggen en afstemming van boodschappen. Ze willen voorkomen dat Zelensky opnieuw alleen tegenover Trump staat, of dat het gesprek ontspoort zoals eerder.

Veel op het spel

Wat Trump na zijn ontmoeting met Poetin precies wil, is nog steeds onduidelijk. Hij dreigde vorige week sancties in te stellen als er geen staakt-het-vuren zou komen, maar die sancties bleven uit. Wel liet hij doorschemeren dat een direct vredesakkoord de voorkeur verdient, ook zonder voorafgaand bestand.

Voor Zelensky en de Europese leiders is dat riskant: zonder veiligheidsgaranties en duidelijke afspraken kan zo’n akkoord de basis leggen voor nieuwe conflicten.

De gesprekken beginnen vanavond Nederlandse tijd. Eerst spreekt Trump één-op-één met Zelensky, daarna schuiven de Europese leiders aan. De uitkomst zou bepalend kunnen zijn voor de koers van het Westen in de oorlog en daarmee ook voor de toekomst van de Europese veiligheid.

