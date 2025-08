Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ook Trump spreekt zich uit over reclame Sydney Sweeney: ‘Wie is… oh, geweldig!’

Als de hele wereld iets vindt over een al dan niet omstreden advertentie met actrice Sydney Sweeney, dan vindt Donald Trump daar natuurlijk ook iets van. Al ging een gesprekje met de president van Amerika over de commerciële uiting nogal bijzonder.

Laten we zeggen dat Trump even geen idee had over wie het ging (wel over wat), maar – uiteraard – uiteindelijk toch een antwoord paraat had. In de video hierboven kun je hem zien en horen.

De hele wereld is natuurlijk overdreven. De halve wereld vond iets (of vond dat ze iets moesten vinden) van de advertentie met de Amerikaanse Sydney Sweeney. De andere helft boeit het niets, of heeft geen idee waarover het gaat.

Wat is er met de advertentie van Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney (27, is onder meer bekend van de series The Handmaid’s Tale en Euphoria). Die bekendheid leverde haar tot nu toe 25,2 miljoen volgers op Instagram op. Sweeney lag vorige week en het hele weekend ‘onder vuur’ vanwege een woordgrap in een reclame van kledingmerk American Eagle. De commercial met de actrice gebruikt de slogan ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans‘, dat ook kan verwijzen naar haar ‘geweldige genen’ (great genes). De woordspeling valt op sociale media bij velen niet in de smaak, melden verschillende Amerikaanse media.



Advertentie met witte schoonheidsidealen

Volgens critici heeft de campagne een racistische ondertoon, omdat die ‘witte schoonheidsidealen’ zou vieren. „Misschien ben ik te woke, maar een blonde, blanke vrouw met blauwe ogen en je campagne richten op haar perfecte genen voelt vreemd…”, luidde een van de talloze reacties op de advertentie. Anderen noemden de campagne ‘vreemd’ en ‘zeer problematisch’. Bovendien klonk er verbazing dat de woordkeuze intern is goedgekeurd.

De associatie met great genes roept een pijnlijk beladen geschiedenis op, waarin witte, slanke lichamen van vrouwen met blond haar en blauwe ogen als de norm van schoonheid en superioriteit werden beschouwd. De nadruk op haar natuurlijke kenmerken wekt associaties met pseudowetenschappelijke ideeën over ras die door extreemrechtse bewegingen, en historisch gezien door nazi’s, werden gepromoot.

De campagne met Sydney Sweeney is naar verluidt de duurste campagne van het bedrijf tot nu toe. American Eagle gaf na alle ophef een reactie en stelt dat er geen dubbele lading is en het alleen gaat om een spijkerbroekenreclame. „De slogan ging en gaat altijd over de spijkerbroeken en over Sydney’s jeans en haar verhaal”, staat in een verklaring. Het bedrijf voegde eraan toe dat ze als merk willen vieren hoe iedereen vol zelfvertrouwen broeken van het merk draagt.

Donald Trump en Sydney Sweeney

Uiteindelijk mocht ook Donald Trump zijn woordje over Sydney Sweeney doen. Althans, een journalist vroeg hem ernaar ‘en wat hij ervan vindt dat de actrice geregistreerd is al Republikein’. Dat laatste viel natuurlijk prachtig in zijn straatje. Een betere advertentie is er in zijn ogen ongetwijfeld in de geschiedenis nooit eerder geweest.

