Opnieuw druk op wegen naar Zuid-Europese vakantiegebieden

Zwarte zaterdag is een term die wordt gebruikt voor de drukste dagen van het jaar op de Europese wegen. Die vallen voornamelijk in de zomermaanden, als veel mensen tegelijkertijd op vakantie gaan. Niet alleen zijn er op die dagen lange wachttijden en files, er is ook meer risico op pech en ongelukken.

Volgens verzekeraar Univé stijgt het aantal meldingen van pech op zwarte zaterdagen flink. Veel vakantiegangers vertrekken ’s nachts om files te vermijden, maar dat heeft volgens Henkjan Matthijs (Univé) ook een keerzijde. „Als je urenlang in een warme auto zit, raak je sneller vermoeid. Daardoor neemt je concentratie en reactiesnelheid af, met alle gevolgen van dien.”