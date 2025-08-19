Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nooit eerder zoveel hulpverleners gedood: ‘Ze houden levenslijnen open, maar worden zelf doelwit’

Een schrijnende trend: vorig jaar kwamen wereldwijd 383 hulpverleners om het leven, meldt VN-hulporganisatie OCHA. Nooit eerder was het aantal doden onder hulpverleners in een jaar tijd zo hoog.

Ten opzichte van 2023 steeg het aantal doden met 31 procent, toen er 293 hulpverleners omkwamen. Voorlopige cijfers wijzen erop dat 2025 nog dodelijker dreigt te worden dan 2024. Volgens gegevens van de Aid Worker Security Database zijn tot 14 augustus 265 hulpverleners omgekomen.

Meeste doden onder hulpverleners in Gaza

De zwaarste tol werd betaald in Gaza, waar 181 doden vielen, gevolgd door Soedan, waar 60 hulpverleners omkwamen. In 21 landen lag het aantal doden hoger dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers waren lokale medewerkers. OCHA telde 861 ernstige veiligheidsincidenten wereldwijd. Er raakten ook 308 hulpverleners gewond, 125 werden ontvoerd en 45 gearresteerd of vastgehouden.

„Zelfs één aanval op een collega is een aanval op ons allemaal en op de mensen die we helpen. Aanvallen van deze omvang, zonder enige verantwoording, zijn een schandelijke aanklacht tegen internationale inactiviteit en apathie”, zegt Tom Fletcher, ondersecretaris-generaal van de VN voor Humanitaire Zaken en noodhulpcoördinator. „Als humanitaire gemeenschap eisen we – opnieuw – dat degenen met macht en invloed handelen voor de mensheid, burgers en hulpverleners beschermen en daders ter verantwoording roepen. Geweld tegen hulpverleners is niet onvermijdelijk. Het moet stoppen.”

Directeur UNICEF: ’Rode lijn overschreden’

Volgens Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland, is de rode lijn overschreden. „Hulpverleners houden levenslijnen open, maar worden zelf doelwit. Vaak zonder gevolgen voor de daders. Dat moet stoppen. Bescherm hulpverleners, respecteer het internationaal humanitair recht en zorg voor veilige toegang tot gebieden in nood. Alleen dan kunnen zij levensreddende hulp aan kinderen blijven bieden.”

Laszlo stelt dat overheden steeds vaker verantwoordelijk zijn voor geweld tegen hulpverleners. „Dat ondermijnt direct de mogelijkheid om hulp te verlenen. Aanvallen, intimidatie en willekeurige detentie van hulpverleners zijn verboden. Ook het vernietigen of plunderen van hulpgoederen mag niet.”

