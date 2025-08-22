Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantiegangers in Zuid-Europa krijgen nog steeds tropisch weer, maar minder extreem

Wie deze zomer nog naar Zuid-Europa reist, kan nog altijd rekenen op zon en hoge temperaturen. Toch wordt het minder extreem weer dan vorige week, meldt weerdienst Weeronline. In Spanje en Portugal stijgt het kwik de komende dagen naar zo’n 30 tot 33 graden, terwijl het in Griekenland en Turkije met 33 tot 37 graden nog heter wordt.

Vorige week liep het in delen van Zuid-Europa nog zo hoog op, dat vanwege de hitte lokaal code rood werd afgegeven. Deze week zijn die waarschuwingen (voorlopig) van de baan Zonaanbidders moeten nog wel steeds rekening houden met tropische omstandigheden.

Koeler weer aan de costa’s

Opvallend is dat langs de Spaanse costa’s de hoogste temperaturen juist ontbreken. Daar blijft het vergeleken met het binnenland met zo’n 28 graden relatief aangenaam. Voor wie verkoeling zoekt, zijn die kustgebieden dus een stuk aantrekkelijker.

In Noordoost-Spanje, Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië is het weerbeeld heel anders. Daar blijft het kwik steken rond de 26 à 27 graden en trekken de komende dagen stevige onweersbuien voorbij. Dat wisselvallige weer houdt waarschijnlijk ook begin volgende week nog aan. Populaire steden als Marseille en Florence krijgen daardoor te maken met een mix van zon, wolken en regen.

West- en Midden-Europa frisser

Meer naar het noorden is het duidelijk minder zomers. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijft het bij 17 tot 24 graden. Prima wandel- of fietsweer, maar géén strandtemperaturen.

Ook in Oostenrijk en Zwitserland is het met maximaal 24 graden aan de frisse kant, zeker vergeleken met Zuid-Europa.

Voorlopig koel in Nederland

Vakantiegangers die thuisblijven hoeven voorlopig ook geen tropische toestanden te verwachten. In eigen land blijft het koel zomerweer. We krijgen temperaturen rond de 20 tot 23 graden en regelmatig een bui. Daarmee is het perfect weer voor festivals en dagjes uit, maar voor wie echt de warmte wil opzoeken, blijft Zuid-Europa voorlopig de beste optie.

