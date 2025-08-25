Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moederbedrijf Douwe Egberts voor miljarden over de toonbank

Het Amerikaanse bedrijf Keurig Dr Pepper neemt voor 15,7 miljard euro Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet’s over. Dat maakten de twee bedrijven maandag gezamenlijk bekend, nadat eerder al door zakenmedia was bericht over de overname.

Keurig Dr Pepper betaalt 31,85 euro per aandeel in contanten voor het in Amsterdam genoteerde JDE Peet’s. De slotkoers van JDE Peet’s op vrijdag was 26,54 euro. JDE Peet’s zal voor afronding van de overname ook nog een eerder aangekondigd dividend van 0,36 euro per aandeel betalen.

Na afronding van de overname wil het fusiebedrijf zich opsplitsen in twee aparte ondernemingen voor koffie en voor frisdrank. Keurig Dr Pepper is onder meer bekend van merken als Dr Pepper en Schweppes.

16 miljard dollar

Die twee zelfstandige bedrijven moeten dan een beursnotering in de Verenigde Staten krijgen. Keurig Dr Pepper zit achter koffiemerk Green Mountain en ook een samenwerkingsverband met branchegenoot Lavazza. JDE Peet’s is naast Douwe Egberts ook moeder van merken als L’OR, Senseo, Tassimo en Pickwick. Het concern was vorig jaar goed voor een omzet van 8,8 miljard euro en telt wereldwijd meer dan 21.000 werknemers. JDE Peet’s kreeg in mei 2020 een notering op het Damrak voor een prijs van 31,50 euro per aandeel.

Het nieuwe koffiebedrijf zou dan goed moeten zijn voor een gecombineerde jaaromzet van bijna 16 miljard dollar en het nieuwe frisdrankconcern voor meer dan 11 miljard dollar aan jaarlijkse omzet.

Aantrekkelijke premie

De overname moet in de eerste helft van volgend jaar afgerond worden. Topman Rafa Oliveira van JDE Peet’s zegt verheugd te zijn over de krachtenbundeling met Keurig Dr Pepper. Volgens hem biedt de overnamesom een aantrekkelijke premie voor de aandeelhouders.

Het internationale hoofdkantoor en het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van JDE Peet’s blijven in Nederland. Het bedrijf heeft hier ongeveer 2000 werknemers. De beursnotering van JDE Peet’s in Amsterdam zal na afronding van de overname worden geschrapt. JDE Peet’s zegt verder ook dat er relatief weinig overlap is met Keurig Dr Pepper in Europa en de Verenigde Staten.

ANP

