Dienst Paus Leo voor miljoen jonge Katholieken: ‘We staan achter jongeren Gaza’

Paus Leo heeft vanmorgen een dienst voor meer dan een miljoen jongeren geleid. De slotmis van de Wereldjongerendagen was het hoogtepunt van het evenement, dat jongeren uit de hele wereld had aangetrokken.

Het was het grootste evenement voor paus Leo – tot begin mei nog Robert Prevost geheten – in zijn bijna drie maanden durende ambtsperiode. Hij sprak op een veld aan de rand van Rome, waar de jongeren zich hadden verzameld. Hij moedigde de jongeren aan om hun enthousiasme en geloof „te verspreiden onder iedereen die jullie ontmoeten”.

‘De Paus werd onthaald als een rockster’, schrijft de Telegraaf en dat is in de video hierboven te zien.

ROME

1 MILLION young people are currently in Tor Vergata awaiting the arrival of Pope Leo XIV pic.twitter.com/ljLiofhvl7

— Catholic Arena (@CatholicArena) August 2, 2025