Bosbranden teisteren Zuid-Europa, zo gaat Frankrijk de vuurzeeën met AI te lijf

Talloze brandweerlieden zijn in de weer om bosbranden in Zuid-Europa te blussen. Een deel is vermoedelijk opzettelijk aangestoken. Wist je dat Frankrijk kunstmatige intelligent (AI) inzet bij de bestrijding van de bosbranden?

Ben van der Burg sprak er gisteravond over in Nieuws van de Dag, dat ook inging op het huizenplan van GroenLinks-PvdA. De ondernemer, oud-schaatser en vooral ’techfanaat’ legt de inzet van AI bij bosbranden in het SBS6-programma uit. Je ziet zijn verhaal in de video hierboven. „Mooie technologie”, vindt Van der Burg.

Bosbranden kosten mensenlevens

De bosbranden worden aangewakkerd door een langdurige hittegolf die de regio in zijn greep houdt. In Spanje wordt gesproken van de meest ernstige situatie in twintig jaar.

De Europese Unie stuurde versterkingen om Griekenland en Spanje te helpen bij de bestrijding. De branden hebben meerdere burgers en brandweerlieden het leven gekost. Huizen en gebouwen zijn beschadigd en grote delen van landbouw- en bosgrond zijn verwoest. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Volgens schattingen van het Europees informatiesysteem voor bosbranden viel dit jaar al ongeveer 5000 vierkante kilometer ten prooi aan de vlammen, de helft daarvan in Spanje en Portugal.

