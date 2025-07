Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgen om hogere importheffing Trump: ‘Schadelijk’

De Verenigde Staten willen de import van goederen uit de Europese Unie belasten met een heffing van 30 procent. Onder meer de Europese Commissie, premier Dick Schoof en industrieën die hierdoor worden geraakt hebben op de aankondiging gereageerd. „Zorgelijk en niet de weg vooruit.”

Per 1 augustus gaat dit gebeuren, maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend op zijn socialemediaplatform Truth Social. De heffing is hoger dan het tarief van 20 procent dat in april werd aangekondigd. Mocht de EU besluiten eigen heffingen op de import van Amerikaanse goederen te verhogen, deze verhoging bij de 30 procent wordt opgeteld, schrijft hij.

Trump lijkt met zijn aankondiging de druk op de EU te willen verhogen om tot een handelsdeal te komen. Deze week klonk er nog optimisme uit Brussel, dat verwachtte binnen enkele dagen een overeenkomst te kunnen sluiten.

De EU en de VS hebben in de tussentijd geprobeerd tot een overeenkomst te komen. Die onderhandelingen verliepen moeizaam. In mei dreigde Trump de EU nog met een heffing van 50 procent. Een paar dagen later prees hij op hetzelfde platform de haast die de EU zou maken met de besprekingen. De Europese Commissie heeft altijd benadrukt tot een deal te willen komen met de VS.

Europese Commissie bereid om te onderhandelen

De Europese Commissie is over het voornemen van Trump geïnformeerd, bevestigde een woordvoerder van de Europese Commissie. Het is nog niet bekend of de Europese Commissie meteen tegenmaatregelen gaat nemen. Er ligt al een hele lijst met Amerikaanse producten klaar waarop de EU hogere importtarieven kan heffen. Maandag komen de EU-ministers van Handel in Brussel bijeen.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt bereid te zijn met de Verenigde Staten te blijven onderhandelen over handelstarieven. Ze waarschuwde opnieuw dat de Europese Commissie „alle nodige maatregelen zal nemen om de belangen van de EU te beschermen, waaronder het nemen van evenredige tegenmaatregelen als dat nodig is”.

Het opleggen van tarieven van 30 procent op EU-exporten „zou essentiële trans-Atlantische toeleveringsketens verstoren, wat nadelig zou zijn voor bedrijven, consumenten en patiënten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”, zei Von der Leyen in een verklaring. „De EU heeft consequent prioriteit gegeven aan een onderhandelde oplossing met de VS, wat onze inzet voor dialoog, stabiliteit en een constructief trans-Atlantisch partnerschap weerspiegel.”

Dick Schoof over hogere importheffing: ‘Zorgelijk’

Demissionair premier Dick Schoof noemt de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten op producten uit de EU „zorgelijk en niet de weg vooruit”.

Nederland schaart zich achter de inzet van de Europese Unie, zegt de partijloze premier. „De Europese Commissie kan rekenen op onze volledige steun; we moeten ons als EU eensgezind en vastberaden blijven inzetten voor handelsafspraken met de Verenigde Staten die in ons wederzijds belang zijn.”

Ook verantwoordelijk staatssecretaris Hanneke Boerma van Buitenlandse Handel reageert op X. Ze herhaalde de boodschap van Schoof en voegde daaraan toe dat „bedrijven aan beide kanten van de oceaan baat hebben bij voorspelbaarheid en lagere in plaats van hogere tarieven”. Wat haar betreft moet de Europese Commissie alle opties op tafel houden in de onderhandelingen met de VS.

‘Hartstikke schadelijk voor maakindustrie’

De aangekondigde importheffing van 30 procent op producten uit de Europese Unie is „hartstikke schadelijk voor de Nederlandse maakindustrie”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie FME.

FME hoopt dat de EU en de VS toch nog een akkoord bereiken. „Deze onzekerheid draagt niet bij aan de stabiliteit van de Nederlandse technologische industrie”, benadrukte de woordvoerder.

Impact importheffing op Rotterdamse haven

Ook de haven zal de invoering te voelen zijn. Vooral de verladende partijen in de Rotterdamse haven zullen de gevolgen van importheffingen vanuit de VS merken, zei een woordvoerster van de haven. In het algemeen hebben importheffingen in de VS impact op de volumes die in de Rotterdamse haven worden overgeslagen, maar dus in het bijzonder voor de partijen die opdracht geven om goederen en producten te laten vervoeren, aldus de woordvoerster.

Zij meldt dat de VS de op drie na grootste exportpartner zijn van goederen die in Nederland geproduceerd zijn. Dat maakt de handelsrelatie belangrijk voor Nederland. „Maar zeker ook voor andere Europese landen omdat een groot deel van de export via de haven van Rotterdam loop.”

„Uiteindelijk is niemand gebaat bij een potentiële handelsoorlog en blijft de VS een belangrijke handelspartner”, aldus de woordvoerster, die aangeeft de situatie op de voet te volgen.

