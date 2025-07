Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump kondigt nog hogere importheffing aan voor EU

De Verenigde Staten willen de import van goederen uit de Europese Unie belasten met een heffing van 30 procent. Dat zal per 1 augustus gebeuren, heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt op zijn socialemediaplatform Truth Social. De heffing is hoger dan het tarief van 20 procent dat in april werd aangekondigd.

Trump lijkt met zijn aankondiging de druk op de EU te willen verhogen om tot een handelsdeal te komen. Deze week klonk er nog optimisme uit Brussel, dat verwachtte binnen enkele dagen een overeenkomst te kunnen sluiten.

De president heeft op Truth Social een brief gedeeld, gericht aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Daarin schrijft hij ook dat, mocht de EU besluiten eigen heffingen op de import van Amerikaanse goederen te verhogen, deze verhoging bij de 30 procent wordt opgeteld.

Moeizame onderhandelingen

Trump deelde op Truth Social eenzelfde brief gericht aan de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. Ook Mexico krijgt te maken met heffingen van 30 procent.

Trump kwam op 2 april, die hij voor de gelegenheid had omgedoopt tot „bevrijdingsdag”, met heffingen voor tal van landen. Voor producten uit de EU zou een tarief van 20 procent gaan gelden. Maar de president beperkte deze tarieven later tot een „basistarief” van 10 procent. Ook stelde hij een deadline om met handelspartners tot akkoorden te komen. Oorspronkelijk was die deadline 9 juli, maar deze werd uiteindelijk verschoven naar 1 augustus.

De EU en de VS hebben in de tussentijd geprobeerd tot een overeenkomst te komen. Die onderhandelingen verliepen moeizaam. In mei dreigde Trump de EU nog met een heffing van 50 procent. Een paar dagen later prees hij op hetzelfde platform de haast die de EU zou maken met de besprekingen. De Europese Commissie heeft altijd benadrukt tot een deal te willen komen met de VS.

Deals tot nu toe

Afgelopen week publiceerde Trump brieven aan verschillende landen op Truth Social, waarin hij de handelstarieven voor hun producten bekendmaakte. Al deze heffingen zouden op 1 augustus ingaan. Tot nu toe heeft Washington alleen overeenkomsten bereikt met Groot-Brittannië en Vietnam, naast een deal om wederzijdse heffingen met China te verlagen.

ANP

