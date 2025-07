Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Er moet nu echt actie komen, Gaza is kerkhof van kinderen en uitgehongerden geworden’

De topman van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stelt dat het hoog tijd is om in actie te komen voor de inwoners van Gaza. „Onder ons toezicht is Gaza het kerkhof van kinderen en uitgehongerde mensen geworden”, verklaart hij op X.

Philippe Lazzarini wijst erop dat er geen uitweg is voor de Gazanen. Zij kunnen niet weg en er komt te weinig hulp binnen, terwijl de oorlog doorgaat. „Hun keuze is tussen twee doden: verhongeren of beschoten worden”, stelt de UNRWA-baas. Hij noemt stilte en het uitblijven van actie vormen van medeplichtigheid.

Israël heeft sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas in oktober 2023 bijna 58.000 Palestijnen gedood, zeggen de Gazaanse autoriteiten. De doden zijn vooral vrouwen en kinderen. De Verenigde Naties beschouwen die cijfers als betrouwbaar.

ANP

