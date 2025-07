Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee Nederlanders omgekomen bij vliegtuigcrash Southend

In het vliegtuigje dat zondag is neergestort bij de Britse luchthaven Southend bij Londen zaten twee Nederlanders. Het gaat om de piloot en de copiloot, bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door Sky News. Het ministerie staat in contact met de betrokken families en verleent consulaire bijstand.

In het verongelukte toestel, dat eigendom is van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Zeusch Aviation, zaten vier mensen. Volgens Sky News waren de twee passagiers een verpleegkundige uit Chili en een arts uit een Europees land. Alle vier de inzittenden zijn om het leven gekomen.

Het kleine vliegtuig stortte kort na het opstijgen neer. Het was onderweg naar Lelystad Airport. Daar hangt de vlag maandag halfstok in verband met het ongeluk.

Zeusch Aviation was maandag niet bereikbaar voor een reactie. In een verklaring op de website staat dat het bedrijf in gedachten is bij de slachtoffers, hun families en geliefden tijdens „deze ongelofelijk moeilijke tijd”. Ook zegt het bedrijf volledig mee te werken aan het onderzoek en alle mogelijke ondersteuning te bieden aan de getroffenen.

ANP

