Meerdere doden door treinongeluk in Zuid-Duitsland

Door een treinongeluk in het zuidoosten van de deelstaat Baden-Württemberg, in het zuiden van Duitsland, zijn meerdere mensen om het leven gekomen, melden veiligheidsbronnen. Hulpdiensten ter plaatse melden zeker drie doden, schrijft de lokale krant Schwäbische Zeitung. Ook zouden 34 mensen gewond zijn geraakt, van wie drie ernstig, aldus de hulpdiensten.

In de verkeerscentrale van Reutlingen werd melding gemaakt van een „incident met veel gewonden”, een term die Duitse hulpdiensten gebruiken voor situaties waarin een groot aantal gewonden moet worden behandeld.

Volgens lokale media ontspoorde de trein nabij de plaats Riedlingen, zo’n 25 kilometer ten westen van Biberach. Er waren naar schatting honderd passagiers in de ontspoorde trein.

Videobeelden

Videobeelden van de plaats van het ongeval tonen brandweerlieden en reddingswerkers die bezig zijn met het ontspoorde rijtuig om toegang te krijgen tot de passagiers. Er is ook luid geschreeuw te horen. De beelden tonen meerdere ontspoorde rijtuigen, waarvan er minstens één is gekanteld. Ook zijn er omgevallen bomen te zien.

De federale politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. De trein was onderweg van Sigmaringen naar Ulm, beide in Baden-Württemberg. Voor het ongeval was er een storm geweest.

ANP

