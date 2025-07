Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ruzie tussen Macron en influencer: wat is er aan de hand?

De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, heeft influencer Candace Owens voor de rechter gesleept. Zij beweert dat Brigitte Macron, de vrouw van de president, een man is. Wat is er precies aan de hand? In Nieuws van de Dag wordt het besproken.

Candace Owens is een Amerikaanse influencer die een achtdelige serie, Becoming Brigitte, heeft gemaakt, over Brigitte Macron. Daarin beweert ze dat Brigitte eigenlijk een man is en dat ze geboren is met de naam Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel is echter de naam van de broer van Macrons vrouw.

Daarnaast beweerde Owens dat het echtpaar eigenlijk familie is van elkaar en dat de president betrokken zou zijn bij een „geheim CIA-programma” dat experimenten uitvoert om de gedachten van mensen te beheersen. De serie is miljoenen keren bekeken, maar er is geen bewijs voor deze uitspraken.

Ruzie tussen Macron en influencer

Macron zegt dat Owens een campagne van „wereldwijde vernedering” en „onophoudelijk pesten” tegen hem en zijn vrouw voert. Het doel? Meer volgers verzamelen. Het Franse echtpaar eist een schadevergoeding. Voormalig Frankrijk-correspondent Eveline Bijlsma schoof aan bij Nieuws van de Dag om het over deze kwestie te hebben. „Wat Owens doet, is heel klassiek. Alle feiten en verhalen die er zijn, draait zij zo dat ze op het pad passen van ‘Brigitte is pervers en eigenlijk een man’.”

Ook Lale Gül doet een duit in het zakje: „Dit zeggen mensen ook al jaren over Michelle Obama. Ik vind het echt bizar dat ze hier met een rechtszaak op gaan reageren, je geeft het alleen maar meer aandacht, meer ruchtbaarheid. Het is zo dom.” Je ziet meer hierover in de video hierboven.

