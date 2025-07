Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kijk naar Barcelona: zóveel regen kan er ook vallen (nog mensen vermist)

In en rondom Barcelona is het leven flink ontregeld door zware regenval. Het treinverkeer in Catalonië werd gisteren stilgelegd en enkele wegen werden afgesloten. Na de regen en de grote wateroverlast, zijn er nog mensen vermist.

Wegen werden afgesloten omdat een groot deel van de regio in het noordoosten van Spanje getroffen was door stortregens, aldus autoriteiten. Hoe de regen Barcelona veranderde in een waterballet, zie je in de video hierboven.

Afgelopen najaar was het in deze Spaanse regio ook al flink raak. ‘Storm en bakken regen waren vernietigend, hoe kon dat zo ontstaan?’, schreef Metro toen.

Tijdens regen patiënten in ziekenhuis geweigerd

Treinmaatschappij Renfe schortte als voorzorgsmaatregel alle treinreizen in heel Catalonië uren op. Een ziekenhuis in Barcelona liep wateroverlast op en moest patiënten door de vele regen weigeren. Een vliegtuig dat vanuit de stad naar de Verenigde Staten was vertrokken, keerde terug nadat de neus door hagel was beschadigd.

Weerdienst Aemet meldde dat in enkele uren tijd ongeveer tien centimeter regen viel in de buurt van Barcelona. Ook andere regio’s in het noorden, zoals Aragon, zijn zaterdag getroffen door hevige regenval.

Vermisten bij Barcelona

In Cubelles, een kustplaats ten zuidwesten van Barcelona, is een zoektocht begonnen naar twee vermisten. Zij zijn vermoedelijk meegesleurd door het hoge water van de rivier Foix.

Hopelijk zijn de Spanjaarden inmiddels een beetje voorbereid op tijden van zware regen. Onderzoek van het RTL Nieuwspanel laat zien dat we in Nederland minder goed weten hoe om te gaan met extreem weer.

