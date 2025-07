Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Parijzenaars mogen na honderd jaar weer plonzen in de Seine: ‘We krijgen onze rivier terug’

Voor het eerst in meer dan een eeuw is het weer toegestaan: een frisse duik nemen in de Seine. Vanaf vandaag zijn drie officiële zwemlocaties in de Parijse rivier geopend. De vervuilde waterloop voldeed jarenlang niet aan de Europese normen, maar is na een grootschalige opknapbeurt nu schoon genoeg.

„Het is een symbolisch moment dat we onze rivier terugkrijgen”, zegt sportcoach en influencer Lucile Woodward tegen de Franse zender France24. Zij doet morgenochtend mee aan de eerste wedstrijd op open water voor amateurs in de Seine. „Zwemmen in het hart van Parijs, met uitzicht op de Notre-Dame, dat is toch bijzonder.”



Zwemmen in de Seine mag (eindelijk) weer

Het zwemverbod in de Seine geldt al sinds 1923. Destijds werd de rivier als te vervuild beschouwd om er nog veilig in te kunnen zwemmen. Vandaag verandert dat met de opening van drie zwemplekken: een bij de Notre-Dame, een in de buurt van de Eiffeltoren en een in het oosten van de stad, bij het Bassin de la Villette.

Hoewel de Seine vorig jaar al een opfrisbeurt kreeg in aanloop naar de Olympische Zomerspelen, waren de meningen over de kwaliteit van het water verdeeld. „Het zwemmen in de Seine was walgelijk”, zei de Nederlandse triatlete Rachel Klamer na afloop van haar race. Door hevige regenval stroomde toen nog regelmatig vervuild regen- en rioolwater de rivier in. Ook werden drie Duitse zwemmers na een wedstrijd ziek.

Grote schoonmaakoperatie

De stad investeerde 1,4 miljard euro in de schoonmaakoperatie. Nieuwe desinfectie-installaties en een reusachtig opvangbassin moeten voorkomen dat vervuild water bij regen de rivier in stroomt. Woonboten moesten hun afvalwater voortaan lozen via het riool. Ook huizen buiten Parijs, stroomopwaarts, kregen een nieuwe aansluiting op waterzuiveringsinstallaties.

Volgens parlementslid Pierre Rabadan wordt het rivierwater nu dagelijks getest. „Net als op Franse stranden gebruiken we vlaggen om aan te geven of het water veilig is om in te zwemmen.”

