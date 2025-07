Deel dit artikel: Share App Mail Pin

1,9 miljoen Japanners moeten evacueren na tsunamiwaarschuwing

Japan heeft evacuatiebevelen uitgevaardigd voor meer dan 1,9 miljoen mensen na een zware aardbeving voor het Russische schiereiland Kamtsjatka, die tot een tsunamiwaarschuwing leidde. Er is een tsunami van 1,3 meter waargenomen bij een haven aan de noordoostkust, meldt televisiezender NHK.

Er zijn tot nu toe geen meldingen van slachtoffers of schade. De Japanse autoriteiten hebben mensen aan de oostkust opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan vanwege het risico op tsunami’s. De meteorologische dienst van het land waarschuwt voor golven tot 3 meter hoog.

De tsunamiwaarschuwing zou nog een dag of zelfs langer van kracht kunnen blijven. Een tsunami kan zich in fasen opbouwen. De Japanse regering heeft een crisisteam opgericht.

De evacuaties komen nu het erg warm is in Japan. De Japanse weerdienst meldt dat woensdag een temperatuur van 41,2 graden is gemeten, de hoogste sinds het begin van de metingen. Het vorige record van 41,1 graden was van 2020 en 2018.

ANP

Reacties