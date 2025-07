Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bronnen: Israël staat droppen hulpgoederen toe boven Gaza

Israël gaat toestaan dat andere landen vanuit de lucht hulpgoederen afwerpen in de Gazastrook, zeggen bronnen bij het Israëlische leger tegen de legerradio en Sky News. De droppings boven het belegerde en voortdurend bestookte Palestijnse gebied, waar honger om zich heen grijpt, zouden vrijdagmiddag mogen beginnen.

Een Israëlische functionaris zegt tegen het Franse persbureau AFP dat de humanitaire luchtdroppings „in de komende dagen” worden hervat. „Ze worden gecoördineerd door de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië”, aldus de functionaris, die anoniem wil blijven.

De Gazastrook heeft te maken met grote voedseltekorten. Israël heeft de controle over de levering van hulpgoederen in het gebied. Meer dan honderd hulp- en mensenrechtenorganisaties hebben gewaarschuwd voor „massale verhongering” en hebben Israël opgeroepen om veel meer humanitaire hulp door te laten.

Overledenen

Het gezondheidsministerie in Gaza zegt dat zeker 122 mensen zijn overleden door ondervoeding en uithongering sinds Israël de levering van hulpgoederen in de enclave in maart blokkeerde.

Volgens de Verenigde Naties wordt sinds het opheffen van de blokkade in mei een minimale hoeveelheid hulpgoederen geleverd. De VN wijzen onder meer op belemmeringen door de Israëlische autoriteiten en aanhoudende vijandelijkheden die de toegang tot de hulpgoederen bemoeilijken. Sinds het opheffen van de blokkade zijn volgens de VN bovendien meer dan duizend mensen omgekomen toen ze probeerden voedselhulp te ontvangen.

ANP

Reacties