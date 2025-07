Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit weten we nu over neergestort Nederlands vliegtuigje in Southend (en dit vooral allemaal niet)

Het neerstorten van een Nederlands privévliegtuigje, gisteren op vliegveld London Southend, is op dit moment vooral omgeven door raadsels en onbeantwoorde vragen. Het vliegtuig was op weg naar Lelystad. Beelden van na de crash zie je hierboven.

De luchthaven London Southend Airport in het Britse Essex, waar het Nederlandse vliegtuigje neerstortte, is gesloten. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Alle vluchten zijn geannuleerd en de politie, hulpdiensten en luchtvaartonderzoekers zijn bezig het ongeluk te onderzoeken, aldus de luchthaven in een bericht op X.



Maar wat weten we verder allemaal over het vliegtuigdrama op London Southend eigenlijk? Het antwoord: behoorlijk weinig.

Wie zaten er in het vliegtuigje in Southend?

Een tekenend voorbeeld: Zeusch Aviation, de Nederlandse eigenaar van het vliegtuig, bevestigde vandaag het ongeluk pas officieel. Het bedrijf verklaart „actieve steun” te verlenen bij het onderzoek naar de toedracht. Het privévliegtuigje is een 12 meter lange Beechcraft B200 en kan maximaal negen passagiers vervoeren.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten (en dus al helemaal niet wie dat zijn). Dat lijkt een dag na het ongeluk best bijzonder. In juni stortte een groot vliegtuig in India neer. Daarbij kwamen de namen van de slachtoffers snel naar buiten. Het afgelopen half jaar waren er ook vliegtuigcrashes in rivier de Hudson in New York en in Zuid-Korea.

Over wat er precies is gebeurd, moeten we het vooralsnog met ooggetuigen doen. Die zeiden dat het vliegtuig vlak na het opstijgen naar links helde en enkele seconden later neerstortte en in brand vloog. Hoe dat allemaal kwam: er is nog niets over naar buiten gebracht. Brandweer, politie en ambulancediensten zijn sinds het neerstorten wel al lange tijd aan het werk op de plek van het ongeluk. Een van de ooggetuigen sprak van een „enorme vuurbal” en een grote explosie.

Vervoerde het vliegtuigje een patiënt?

Het gecrashte vliegtuigje dat onderweg was tussen Southend en Lelystad, was uitgerust met medische systemen voor het vervoer van patiënten. Dat heeft The Guardian gemeld. Het vliegtuig is dus eigendom van Zeusch Aviation, een Nederlands luchtvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in medische evacuaties en transplantatievluchten. Zeusch verzorgt ook privécharters verzorgt, aldus de website van het bedrijf.

Het is onduidelijk of de vlucht vanaf London Southend Airport een medische evacuatie betrof of dat er ten tijde van de crash een patiënt aan boord was.

London Southend Airport is een internationale luchthaven aan de rand van Southend-on-Sea in Essex, ongeveer 58 kilometer van het centrum van Londen.

