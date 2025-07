Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Bijna 2 miljoen Gazanen worden uitgehongerd’, roep om actie steeds luider

De bekende nieuwszender Al Jazeera heeft de internationale gemeenschap zondag opgeroepen tot actie nu „bijna 2 miljoen inwoners van Gaza worden uitgehongerd door de draconische belegering en aanhoudende bombardementen” door het Israëlische leger. De Qatarese omroep deed deze oproep naar aanleiding van de noodkreet van een van zijn verslaggevers afgelopen weekend.

Tijdens een liveverslag vanuit Gaza-Stad zag een zichtbaar emotionele Anas al-Shariff hoe een vrouw volgens hem stierf door de gevolgen van de aanhoudende honger in het grotendeels verwoeste gebied. „Gaza sterft langzaam en wij sterven mee. En als de wereld vandaag niet in beweging komt, is er morgen misschien niemand meer om gered te worden”, schreef hij op X.

De eerdere volledige blokkade van de Gazastrook door Israël, en de vervolgens gestarte hulpleveringen door de omstreden hulporganisatie Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zorgen er volgens ngo’s en internationale hulporganisaties voor dat Israël bewust „een cyclus van wanhoop, gevaar en dood” in stand probeert te houden.

Al Jazeera roept in een verklaring op „tot onmiddellijke verstrekking van humanitaire hulp en de bescherming van alle burgers”. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn alleen op zondag al zeker achttien mensen overleden aan de gevolgen van ondervoeding.

