Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vijf vragen en antwoorden over het recente geweld in Los Angeles

Je hebt het tijdens Pinksteren vast meegekregen: in Los Angeles zijn hevige rellen uitgebroken die volledig uit de hand dreigen te lopen. De onrust ontstond na protesten tegen het terugsturen van immigranten. Donald Trump probeert met harde hand duidelijk te maken dat hij dit niet accepteert en zet – zeer ongewoon – de Nationale Garde in Los Angeles in. Maar de vraag is: luisteren de mensen wel?

Wat is er nu precies aan de hand, en waarom escaleert de situatie zo snel? Metro beantwoordt vijf belangrijke vragen over de gebeurtenissen in Los Angeles.

Waarom protesteren er mensen in Los Angeles?

De protesten in Los Angeles zijn ontstaan uit onvrede over het uitzetten van immigranten; een maatregel die onderdeel is van het strengere immigratiebeleid van president Donald Trump. Het plan van de regering om in Los Angeles gedurende dertig dagen zoveel mogelijk ongedocumenteerde migranten op te pakken, heeft volgens een demonstrant dan ook geen kans van slagen. „We zullen het niet accepteren. Dit is een stad van minderheden, mensen zijn woest.”

De protesten braken uit nadat de immigratiedienst, de ICE, eerder op de dag ruim veertig mensen had opgepakt. Dat was tijdens een reeks onaangekondigde invallen in het centrum van de stad. Honderden demonstranten verzamelden zich bij een federaal detentiecentrum in Los Angeles. Ze eisten de vrijlating van opgepakte immigranten en scandeerden leuzen als „Laat ze vrij, laat ze blijven”. Veel betogers droegen borden met teksten als „ICE uit LA”, gericht tegen de immigratiedienst.

Waarom lopen de protesten zo uit de hand?

Hoewel de actie aanvankelijk vreedzaam verliep, escaleerde de situatie later tot een felle confrontatie met de politie. Demonstranten gooiden stukken beton naar agenten, waarop de politie reageerde met traangas, pepperspray en flitsgranaten.

Op de tweede dag sloegen de protesten in Los Angeles om in rellen. De aanleiding: president Trump kondigde aan de Nationale Garde in te zetten om de demonstraties te stoppen. De Nationale Garde bestaat uit snel inzetbare reservestrijdkrachten van het Amerikaanse leger, vaak met veel gevechtservaring. Zij moeten volgens het Witte Huis zestig dagen worden ingezet in Los Angeles ‘om de wetteloosheid aan te pakken’.

Die aankondiging volgde op een nieuwe golf van nieuwe protesten tegen het deporteren van immigranten. Vooral in het zuidoosten van de stad leidde dat tot rellen. Gouverneur Gavin Newsom van Californië liet weten fel tegen de inzet van de Nationale Garde te zijn.

Waarom is dit nieuws zo opvallend?

De rellen in Los Angeles zijn opvallend omdat ze plaatsvinden in een stad die bekendstaat om de grote immigrantengemeenschap. Het harde optreden van de overheid – met de inzet van de Nationale Garde – maakt de spanningen tussen Washington en staat Californië erg duidelijk. Bovendien laat het zien hoe diep de verdeeldheid over het immigratiebeleid van Trump in de VS nog steeds zit.

Daarnaast is het inzetten van de Nationale Garde in de Verenigde Staten volgens veel experts, zoals Amerika-expert Raymond Mens, een uitzonderlijke maatregel die al lange tijd niet meer is toegepast. Een voorbeeld was in 1992, toen in Los Angeles hevige rellen uitbraken na de vrijspraak van vier politieagenten die de zwarte man Rodney King hadden mishandeld. De situatie escaleerde zo sterk dat de Nationale Garde van Californië, op bevel van president Bush werd ingezet.

Er was überhaupt geen groot probleem, totdat Trump zich ermee ging bemoeien.

Wat zijn nu de gevolgen?

In de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, zijn veel mensen geschokt door de gebeurtenissen. Vooral gouverneur Newsom probeert de rust te bewaren. Hij heeft de regering-Trump in een brief dringend verzocht om de inzet van de Nationale Garde terug te draaien en de controle weer aan de autoriteiten in Californië over te laten. Volgens Newsom „was er überhaupt geen groot probleem, totdat Trump zich ermee ging bemoeien”. Hij waarschuwt dat het inzetten van de Nationale Garde het risico met zich meebrengt dat de situatie ernstig escaleert.

Gavin Newsom is zelfs naar de rechter gestapt vanwege de mobilisatie van het leger. Donald Trump trekt zich daar weinig van aan en heeft besloten om vervolgens nog eens tweeduizend militairen van de Nationale Garde en zevenhonderd mariniers te sturen om de protesten neer te slaan. Ook dreigt Trump om Newsom te laten arresteren als hij arrestaties van migranten tegenhoudt.

Wat zijn de reacties uit het buitenland?

Internationale media hebben uitgebreid verslag gedaan van de gebeurtenissen in Los Angeles. Zo raakte een Australische journaliste gewond nadat ze door een agent met een rubberen kogel werd beschoten terwijl ze verslag deed. De video hiervan verspreidde zich snel via social media en leidde tot veel geschokte reacties.

In Australië is de aanval op de pers met grote bezorgdheid ontvangen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken daar benadrukt dat journalisten veilig hun werk moeten kunnen doen. Enkele Australische politici vragen om opheldering door de Australische regering bij het Trump-regime.

Ook Nederlandse correspondent Jan Postma merkt op dat er in Los Angeles sprake is van „echte woede” onder de bevolking vanwege de massale deportaties die door president Trump worden opgelegd. Volgens Postma verlopen deze deportaties op „brute wijze”. Hij zegt dat Trumps belangrijkste adviseur op immigratiegebied heeft opgelegd dat er dagelijks drieduizend arrestaties door immigratiediensten in Amerika moeten plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat immigranten zelfs worden opgepakt bij de supermarkt.





Reacties