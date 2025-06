Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twan Huys over Trump en aanval Amerika op Iran: ‘Het is ook een ego-kwestie’

De aanval van Amerika op Iran, in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd, zorgde voor heel wat gespreksstof op tv. Ook talkshow Renze ging gisteravond in op de situatie en de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist en Amerika-kenner Twan Huys had wel wat te zeggen.

Donald Trump, die de komende dagen in Den Haag wordt verwacht voor de NAVO-top, liet zich gisteren zelf ook uit over ‘Amerika – Iran’. Hij sprak op zijn social media-platform Truth Social over een machtswisseling in Iran.

Trump over regimewisseling

Trump: „Het is politiek niet correct om de term ‘regimewisseling’ te gebruiken. Maar als het huidige Iraanse regime er niet in slaagt Iran weer groot te maken, waarom zou er dan geen regimewisseling komen?”

De aanval op drie nucleaire installaties in Iran gebeurde overigens met het toestel B-2 Spirit, die je in de video hierboven kunt zien. Het militaire toestel lanceert zware bommen die 60 meter de grond in kunnen boren. Er werden zo’n 125 vliegtuigen ingezet (waaronder ook straaljagers en verkenningsvliegtuigen).

👇 Aanval Israël op Fordow Israël heeft de Iraanse nucleaire faciliteit in Fordow aangevallen, meldden Iraanse staatsmedia vanmorgen. Die ondergrondse faciliteit in de bergen werd in de nacht van zaterdag op zondag ook al gebombardeerd door de Verenigde Staten met speciale bunkerbusters. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is na beide aanvallen. Het Israëlische leger meldt zelf ook dat het „aanvallen met ongekende kracht” uitvoert op de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarbij zouden doelen van het regime en „agentschappen van overheidsonderdrukking” worden bestookt.

Nucleair programma Iran ‘wegnemen’

Eerder had de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth verklaard dat de aanval op de Iraanse nucleaire installaties werd uitgevoerd om de dreiging van het Iraanse nucleaire programma weg te nemen, niet om een ​​regimewisseling te bewerkstelligen. Ook de Amerikaanse vicepresident JD Vance (zie video hieronder) benadrukte dat het Iraanse nucleaire programma het doelwit was. Iran dreigde na de aanval van Amerika direct met vergelding.

Donald Trump besproken bij Renze

Renze Klamer besteedde gisteravond in Renze uiteraard aandacht aan de Amerikaanse aanval op Iran, nadat Israël en Iran elkaar al meerdere dagen met raketten bestookten. Klamer vroeg: „Waarom juist nu?”

De afgelopen weken is er zo’n afkorting bedacht voor Trump, dat het eigenlijk een lafaard is.

Twan Huys op die vraag: „Trump heeft de afgelopen dagen gezegd ‘niemand weet of ik dit ga doen, ik ben de enige die het weet’. Het is ook een ego-kwestie. De afgelopen weken is er zo’n afkorting bedacht voor Trump, dat het eigenlijk een lafaard is. TACO, Trump Always Chickens Out. Dus hij rent altijd weg als het spannend wordt. Dat speelt ongetwijfeld ergens in zijn psyche mee, ik moet nu ook laten zien dat ik het kan. En wat denk ik het allerbelangrijkste is, is dat hij een beetje – nou ja, een beetje veel – bespeeld wordt door de premier van Israël, Netanyahu. Die heeft hem de afgelopen maanden in dit conflict gezogen. Dat is vannacht met groot succes gebeurd.”

Trump wilde laten zien dat hij moed heeft

Huys vervolgt: „Voor Trump is ongetwijfeld ook een afweging geweest dat hij heeft gezien dat Israël de weg heeft vrijgemaakt. Dat het luchtafweergeschut in Iran is weggeknald. Dat maakte die missie van de Amerikanen niet ongevaarlijk, zeker niet, maar volgens het Pentagon en de generaals wel te doen. Wat je natuurlijk niet wilt hebben, want dan is het meteen mislukt, is dat de Amerikanen uit de lucht worden geschoten. Dat kon bijna niet meer. Ik denk toch dat de Amerikaanse president heeft gedacht ‘nou, hier is een succes te halen. We kunnen dit en dan kan ik in één klap laten zien dat ik het durf. Dat ik de moed heb als Commander in Chief om zo’n actie te ondernemen. Het is misschien vrijwel risicoloos en dan roepen we: nu gaan we strijden voor vrede.”

