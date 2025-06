Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Donald Trump gaat tóch naar NAVO-top in Den Haag, ondanks eerdere twijfels

Het Amerikaanse Witte Huis heeft bevestigd dat president Donald Trump afreist naar de NAVO-top in Den Haag. Trump had eerder al aangegeven dat hij zou gaan, maar daar was twijfel over ontstaan na de Amerikaanse aanvallen op Iran.

Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde dat het plan nog altijd is om dinsdag aan te komen in Den Haag. Daar staat een diner met koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de leiders van de andere NAVO-landen op het programma. Een dag later houden de leiders een vergadering. Daar maken ze naar verwachting afspraken over de nieuwe NAVO-norm voor defensie-uitgaven.

Volgens de woordvoerder wordt het een „historisch” bezoek. Trump heeft de andere landen opgeroepen om de uitgaven aan defensie te verhogen tot 5 procent. Dat de andere landen daar nu ook mee akkoord gaan, wordt door het Witte Huis gezien als een succes.

ANP

