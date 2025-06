Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Musk staat open voor afkoelingsperiode in vete met ‘enorm teleurgestelde’ Trump

Elon Musk zou openstaan voor een afkoelingsperiode in de vete met de Amerikaanse president Donald Trump. De meningsverschillen tussen de twee ontaardden gisteren in een publieke ruzie.

Miljardair Bill Ackman, een bondgenoot van zowel Trump als Musk, postte op X dat ze „vrede moeten sluiten ten behoeve van ons geweldige land”, waarop Musk antwoordde: „Je hebt geen ongelijk.”

Nieuwssite Politico schrijft dat ook het Witte Huis uit zou zijn op een verzoening. Functionarissen zouden een telefoongesprek tussen de twee hebben gepland voor later op vrijdag.

Musk wilde afzetting president

Eerder had Musk opgeroepen tot Trumps afzetting. Ook suggereerde hij dat Trump de openbaarmaking van dossiers over de in ongenade gevallen New Yorkse financier Jeffrey Epstein tegenhield vanwege zijn eigen aanwezigheid in die dossiers.

Trump stelde op zijn beurt voor om de overheidscontracten van de miljardair te beëindigen, na de herhaalde aansporingen van Musk aan de Republikeinen om tegen de belastingwetgeving van Trump te stemmen, omdat die het tekort zou vergroten.

Trump tijdens persmoment

Tijdens een persmoment ging Donald Trump kort in op de vete die tussen hem en Elon Musk. Hij gaf aan, zoals je op de video hierboven kunt zien, „enorm teleurgesteld te zijn”. Na de publiekelijk ruzie van de twee gisteravond, was een forste daling van Musk’ Tesla op de beurs te zien.

De reden van de ruzie ligt bij een begrotingsvoorstel waar Trump zich hard voor wil maken, Musk is op zijn beurt keihard tegen.

