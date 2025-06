Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse kapitein Gaza-schip toch niet terug naar Nederland

De Nederlander Mark van Rennes, de kapitein van het activistenschip dat naar de Gazastrook wilde varen, komt vrijdag toch niet terug naar Nederland. Dat meldt zijn familie.

Van Rennes en nog twee vrijwilligers zouden worden uitgezet en terugvliegen, maar worden vanaf het vliegveld in Tel Aviv teruggebracht naar een gevangenis. De kapitein heeft via een geleende telefoon een spraakbericht naar zijn familie weten te sturen, waarin hij zegt dat zijn terugkeer nog wel een aantal weken op zich kan laten wachten.

Het actieschip Madleen was op weg naar Gaza om de Israëlische blokkade te doorbreken en hulpgoederen af te leveren. Onder de twaalf opvarenden was ook de bekende Zweedse activist Greta Thunberg. Israël liet dat echter niet toe, arresteerde de activisten en bracht ze over naar Israël. Onder anderen Thunberg werd eerder al Israël uitgezet.

ANP

