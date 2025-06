Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Defensie-minister Israël: ‘Inwoners Teheran in Iran gaan prijs betalen

De minister van Defensie in Israël heeft gewaarschuwd dat inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran de „prijs gaan betalen” voor Iraanse aanvallen op Israëlische burgers. Dat gaat ook „spoedig” gebeuren, schreef minister Israel Katz op sociale media.

Katz stelde dat de „dictator uit Teheran is veranderd in een laffe moordenaar” die „doelbewust op Israëlische burgers schiet”.

Nachtelijke aanvallen op Israël en Iran

Katz verweet de Iraniërs burgerdoelen te bestoken om Israël onder druk te zetten om de aanvallen op doelen in Iran te staken. Na de jongste nachtelijke aanvallen door Iran werd in Israël melding gemaakt van vijf doden en 92 gewonden. Raketten troffen steden als Tel Aviv en Haifa. Op beelden is te zien dat woongebouwen zijn verwoest en brand is uitgebroken.

De Israëlische krijgsmacht meldt zelf ook weer aanvallen te hebben uitgevoerd op doelen in Iran. Daar zouden onder meer commandocentra zijn bestookt waar „terroristische aanvallen” werden gepland.

Hieronder zie je beelden van mensen uit Iran die Teheran ontvluchten.

ANP

Reacties