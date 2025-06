Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iran dreigt met vergelding na Amerikaanse aanval: dit is er aan de hand

Iran houdt alle opties open om zich te verdedigen na de Amerikaanse aanvallen op Irans nucleaire installaties. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi zondag op X. De aanvallen noemt hij „buitensporig” en ze zullen „eeuwigdurende gevolgen” hebben.

„In overeenstemming met het Handvest van de VN en de bepalingen daarin die een legitieme reactie uit zelfverdediging toestaan, houdt Iran alle opties open om zijn soevereiniteit, belangen en bevolking te verdedigen”, zei de minister in zijn bericht. Hij zei daarmee niet expliciet of Iran van plan is om tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten, waar de VS militairen hebben gelegerd.

De Iraanse minister zei dat de VS zich als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad niet aan afspraken in het VN-handvest houden en het internationale recht schenden. Hij omschreef de gebombardeerde nucleaire installaties als „vreedzaam”. Iran heeft steeds volgehouden dat het eigen atoomprogramma alleen vreedzame doelen dient. Israël trekt dat in twijfel en zegt Iran aan te vallen om het land van kernwapens af te houden.

Geen verhoogde straling Landen in de omgeving van Iran zeggen geen toename van radioactiviteit te hebben gemeten na de Amerikaanse aanvallen op nucleaire installaties in Iran. Koeweit en Saudi-Arabië hebben daarover updates gegeven in de ochtend na de aanvallen. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en Iran deden eerder vergelijkbare meldingen. Koeweit deed metingen in de lucht en het water. Daarbij is geen toename van straling gemeten, meldt de nationale garde van het land op X. Een Saudische toezichthouder meldt ook geen veranderingen te zien, zowel in dat land zelf als in andere Golfstaten. Zowel Koeweit als Saudi-Arabië heeft geen landgrens met Iran, maar wel een zeegrens. De IAEA heeft vooralsnog ook geen verhoogde straling gemeten. Wel heeft het hoofd van het agentschap Rafael Grossi voor maandag een noodoverleg belegd.

Tweede Kamer kritisch: ‘Roekeloze actie, dit kan escaleren’

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben grote zorgen over de Amerikaanse aanval in de nacht van zaterdag op zondag op Iran. Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA spreekt op X van „een roekeloze actie die kan leiden tot verdere escalatie van oorlogsgeweld in de wijde regio”.

Volgens Timmermans is „dringend” de-escalatie nodig en „terugkeer naar het diplomatieke spoor”. Daar moeten Nederland en de Europese Unie zich wat hem betreft “onverwijld” voor inzetten.

Ook D66 is zeer kritisch. „Trump zou president van de vrede zijn. En nu begint hij midden in de nacht een extra oorlog”, aldus Tweede Kamerlid Jan Paternotte op X. „Netanyahu heeft Trump dus weten mee te slepen in een roekeloos avontuur.” De Amerikaanse president heeft volgens Paternotte „geen enkel bewijs” geleverd dat Iran daadwerkelijk een kernbom aan het maken was.

Nederlandse militairen nog vast in Irak

Nederland slaagt er nog niet in zijn militairen uit Irak terug te halen. De ongeveer 150 militairen wachten op terugkeer en de vrees voor Iraanse aanvallen op westerse doelen neemt na de Amerikaanse bombardementen toe. Het gaat wel goed met ze, laat Defensie weten.

De Amerikaanse aanvallen op Iran in de nacht van zaterdag op zondag hebben het werk van Nederlandse militairen in Irak en elders in het Midden-Oosten niet stilgelegd, laat Defensie weten. Ze zijn wel waakzamer dan normaal en gaan er bijvoorbeeld minder vaak op uit voor patrouilles.

Enkele Nederlanders zijn gestationeerd in Bahrein. Het gaat om verbindingsofficieren op het Amerikaanse marinehoofdkwartier daar.

„Er wordt nog steeds bekeken” hoe de leden van de luchtmobiele brigade uit Irak kunnen worden teruggehaald, aldus Defensie. Omdat het luchtruim is gesloten, zitten ze klem. Ze beschermden de afgelopen maanden NAVO-adviseurs die de Iraakse veiligheidsdiensten bijstonden, maar hun werk zit erop.

