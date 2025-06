Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste beelden neerstorten vliegtuig India, meer bekend over passagiers

Het vliegtuig dat vandaag is neergestort in stad Ahmedabad in India, had volgens luchtvaartmaatschappij Air India 169 Indiërs aan boord. Daarnaast zaten er 53 Britten, 7 Portugezen en een Canadees in het toestel. Het is nog niet bekend of er overlevenden zijn.

De eerste beelden van het neerstortende vliegtuig in India zijn er ook. Je kunt dat hierboven zien. Het vliegtuig was van Ahmedabad onderweg naar de Londense luchthaven Gatwick.

Passagiers vliegtuig India

Bij elkaar opgeteld zijn dat 230 passagiers. De politie zei dat er 242 mensen aan boord waren, dus mogelijk zijn de piloten en de bemanning niet meegeteld bij de aantallen nationaliteiten. Times of India meldde eerder ook dat het om 230 passagiers ging, twee piloten en tien bemanningsleden.

De Indiase luchtvaartminister Ram Mohan Naidu Kinjarapu zegt „geschokt en verslagen” te zijn na het vliegtuigongeluk in Ahmedabad. Er wordt volgens hem alles aan gedaan om de slachtoffers te helpen.

„Reddingsteams zijn gemobiliseerd en we doen er alles aan om zo snel mogelijk medische hulp en noodhulp te sturen”, zei de minister. Hij zegt de betrokken autoriteiten de opdracht te hebben gegeven snel in actie te komen. „Mijn gedachten zijn bij alle inzittenden en hun families”, laat de minister verder weten.

