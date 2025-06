Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Meerdere doden bij aanval op school in Graz’, tien overledenen bevestigd

In Graz, de tweede stad van Oostenrijk, is een aanval geweest op een school. Daarbij zijn minstens tien doden gevallen, melden de Oostenrijkse media Kurier en Kronen Zeitung. Eerder werd gesproken van vijf overledenen. De tien zijn nu bevestigd.

De politie is bezig met een operatie in de Dreierschützengasse, waar een middelbare school staat. „De inzet was het gevolg van gemelde schoten in het gebouw”, zegt de politie daarover. Volgens Kurier is in twee klaslokalen geschoten, vermoedelijk door een leerling.

Burgemeester over doden Graz

De burgemeester van de Oostenrijkse stad Graz, Elke Kahr, bevestigt dat er tien doden zijn na een aanval op een middelbare school. Onder hen is ook de dader, aldus de politie.

De politie denkt dat de dader alleen handelde. Die heeft zichzelf om het leven gebracht, berichten Oostenrijkse media. Momenteel is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De krant Kurier bericht dat meerdere gewonden met traumahelikopters naar ziekenhuizen zijn gebracht.

Bondskanselier Christian Stocker, die naar Graz gaat, spreekt in een verklaring van een „nationale tragedie” die heel Oostenrijk treft. „Er zijn geen woorden voor de pijn en het verdriet dat wij allemaal in Oostenrijk nu voelen.” De regeringsleider zegt dat zijn gedachten bij de nabestaanden, gewonden en alle andere betrokkenen zijn.

