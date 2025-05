Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zelensky wil Poetin donderdag persoonlijk ontmoeten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin donderdag persoonlijk ontmoeten in Istanbul, schrijft Zelensky op X.

Poetin had eerder voorgesteld om dan te beginnen met de vredesbesprekingen en Zelensky accepteert dat plan nu.

Zelensky had eerder gezegd dat de vredesbesprekingen pas konden plaatsvinden als er een staakt-het-vuren was. Hij wilde dat er maandag een dertigdaags bestand zou ingaan en is daar nog steeds op uit.

Zelensky: ‘Afwachting staakt-het-vuren’

„We zijn in afwachting van een volledig en duurzaam staakt-het-vuren, dat morgen ingaat, om de noodzakelijke basis voor diplomatie te leggen. Het heeft geen zin om door te gaan met moorden”, schrijft de Oekraïense president op X. „En ik zal donderdag in Turkije op Poetin wachten. Persoonlijk hoop ik dat de Russen deze keer geen excuses zullen zoeken.”

ANP

