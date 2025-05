Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veldkamp weerspreekt dat kabinet wegkijkt van geweld Gazastrook

Buitenlandminister Caspar Veldkamp is het niet eens met de vele tienduizenden demonstranten die zich zondag op het Malieveld in Den Haag uitspraken tegen het Israëlbeleid van het kabinet. Het beeld dat Nederland zich niet duidelijk genoeg zou uitspreken tegen het geweld in de Gazastrook, zegt de bewindsman niet te herkennen.

De grote demonstratie laat zien „dat er heel veel zorg leeft over de situatie in de Gazastrook”, aldus Veldkamp. „Dat gaat niet aan mij voorbij. Ik deel ook heel veel van die zorgen.” De NSC-bewindsman bezweert dat Nederland in Europa juist behoort tot de landen die het meest kritisch zijn op het optreden van de Israëlische regering.

Veldkamp: „Het is misschien goed als mensen nog eens goed kijken naar wat ik doe en wat het kabinet doet. En als u in Brussel het oor te luisteren legt, dan ziet u en hoort u dat Nederland daar bepaald niet de emmer achter de boot is.” Volgens de minister is Nederland „een van de koplopers” in Europa als het gaat om het aan de orde stellen van het Israëlische geweld in Gaza.

Schending humanitair oorlogsrecht

De minister stelt dat hij van demonstranten ondersteunende berichten kreeg. „Die hebben gezegd: meneer Veldkamp, dit moet u juist sterken om door te gaan met waar u mee bezig bent in Europa.” Desondanks ervaart hij de demonstratie niet als steun voor zijn koers.

Veldkamp riep onlangs op te onderzoeken of Israël zich schuldig maakt aan schendingen van het humanitair oorlogsrecht door humanitaire hulp weg te houden uit de Gazastrook. Het kabinet blijft evenwel ook benadrukken dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen het terrorisme van Hamas.

ANP

Reacties