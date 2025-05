Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steekpartij met zwaargewonden in centraal station van Hamburg

Een 39-jarige vrouw wordt ervan verdacht zeker twaalf mensen te hebben gestoken in het centraal station van het Noord-Duitse Hamburg. De politie gaat ervan uit dat ze alleen heeft gehandeld. Het onderzoek naar de achtergrond is in volle gang.

Drie slachtoffers verkeren in levensgevaar, drie anderen zijn zwaargewond en zes mensen zijn lichtgewond, aldus de politie eerder. De mesaanval was op een perron bij een wachtende trein, melden Duitse media zoals Bild. De verdachte vrouw zou willekeurig mensen hebben gestoken. Het treinverkeer in het belangrijke station werd tijdelijk stilgelegd.

De afgelopen maanden waren in Duitsland meerdere dodelijke mesaanvallen, evenals jihadistische aanvallen en extreemrechts geweld. Afgelopen weekend nog raakten vier mensen gewond bij een mesaanval in het West-Duitse Bielefeld. De verdachte is een 35-jarige Syriër die werd gearresteerd. De autoriteiten vermoeden dat het een radicaalislamitische aanslag was.

