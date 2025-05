Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Shein weer onder vuur, deze maatregelen gaan ze treffen

De van oorsprong Chinese webwinkel Shein, vooral bekend om goedkope fashionkleding, ligt onder vuur. Het bedrijf wil (ogenschijnlijk) zijn leven beteren, want het gaat meer testen uitvoeren om de veiligheid en kwaliteit van zijn producten te verbeteren.

De stap volgt op de waarschuwing van de Europese Unie dat het bedrijf meer moet doen bij het naleven van Europese regels voor consumentenbescherming, anders dreigen er boetes.

Uit onderzoek bleek dat op het platform van Shein bijvoorbeeld nepkortingen aangeboden of producten met misleidende informatie of duurzaamheidsclaims worden verkocht. Ook kunnen klanten onder druk worden gezet om snel spullen aan te schaffen door valse deadlines voor aankopen te stellen. Verder is Shein volgens de onderzoekers moeilijk bereikbaar voor vragen of klachten van consumenten.

Shein werd opgericht in China en is nu gevestigd in Singapore. Volgens Eurocommissaris Michael McGrath (Consumentenbescherming) moeten alle bedrijven die zich richten op EU-consumenten volgens de regels spelen. Het bedrijf kreeg een maand de tijd om te reageren en toezeggingen te doen om consumenten beter te beschermen tegen misleidende praktijken.

Al langer zorgen om Chinese webshops Vanuit verschillende hoeken klinken zorgen om populaire Chinese webshops. Er kleven de nodige risico’s aan, want de kans bestaat dat de producten niet voldoen aan Europese wetgeving. Volgens onderzoek van Pointer Checkt eind vorig jaar, overschreden sommige producten van Shein de gezondheidsnorm voor de wettelijk toegestane hoeveelheid toxische stoffen. Ook de ethiek van sommige Chinese webshops wordt vaak in twijfel getrokken. Shein is daar geen uitzondering op. Een Zwitserse organisatie betichte de webwinkel ooit van „moderne slavernij”. De documentaire Inside the SHEIN Machine: Untold geeft een bijzonder pijnlijk kijkje achter de schermen: de werknemers moeten onder meer 18 uur per dag werken tegen een hongerloontje.

Maatregelen die Shein gaat treffen

Shein zegt vandaag dat het dit jaar 2,5 miljoen productveiligheids- en kwaliteitstests wil laten uitvoeren. Vorig jaar waren dat er 2 miljoen. Ook geeft het bedrijf dit jaar 15 miljoen dollar uit aan initiatieven om de regels na te leven.

Shein, dat zijn eigen kleding verkoopt in 150 landen, exploiteert ook een marktplaats voor verkopers van speelgoed, gadgets en huishoudelijke artikelen. Die artikelen worden rechtstreeks vanuit fabrieken, voornamelijk in China, naar klanten over de hele wereld verzonden. Sinds de lancering van de marktplaats heeft Shein de samenwerking met meer dan 540 verkopers stopgezet vanwege overtredingen van de regels, aldus het bedrijf.

